今田美桜、パリでの移動ショットに注目

NHK朝ドラ「あんぱん」や紅白司会で存在感を高める今田美桜さんが、過去に公開したパリでの移動ショットをめぐり、あらためて注目が集まっています。洗練された雰囲気が漂う一枚で、ユーザーからさまざまな反応が寄せられています。

今田さんが移動中に乗っていた車両について、投稿に写り込んだ内装からメルセデス・ベンツのMPV「ヴィト ツアラー」と推測されます。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「外車ミニバン」を画像で見る！

欧州で展開される商用バン「ヴィト」をベースにした乗用モデルで、荷物の多い移動や複数名での移送に適したつくりが特徴です。

なお、ヴィトは日本にも導入されている高級ミニバン「Vクラス」のベースモデルにもなっています。

全長はおよそ5m、全幅は約2mと存在感のあるサイズで、3列シートを備え最大8〜9人が乗車可能。荷室スペースも十分に確保されており、乗客と荷物の両方に対応できるパッケージが魅力です。

パリではショー関係者の送迎車として使われる例も多く、現地で見かける機会のある車種のひとつといえます。

投稿に写っていた車内は、ブラックの内装にホワイトの天井が組み合わされた落ち着いた雰囲気で、後席にはゆとりある足元空間が広がっていました。

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この投稿は2024年6月に公開されたもので、キャプションには「LEMAIRE SHOW」と記されていました。

ファッションブランド「LEMAIRE（ルメール）」のショーに参加した際の移動中に撮影されたとみられ、車窓にはパリ市内の街並みが映り込んでいます。

黒のノースリーブにストール、ベージュのパンツを合わせたシンプルな装いで、髪をひとつにまとめたクールな姿が印象的でした。

移動中のショットに加え、ショーを楽しむ様子も投稿されており、当日の空気感が伝わる内容となっています。

SNSでは「素敵」「よく似合ってます」「自然な感じがいい」「雰囲気がある」といったコメントが寄せられ、投稿には多くの反応が集まりました。