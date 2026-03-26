今日26日は、関東では夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。朝の通勤時間帯は本降りの雨となりそうです。冷たい雨と北風で、最高気温は12℃から13℃と日中もヒンヤリするでしょう。この先もすっきり晴れる日は少なくなりそうです。東京都心では27日(金)に桜が満開となる予想ですが、お花見日和は29日(日)となる見込みです。

今日26日は関東で冷たい雨 朝は本降りも

今日26日は前線を伴った低気圧が本州の南を進んでいます。





午前6時現在、関東には広く雨雲がかかっています。朝は広く本降りの雨で、通勤時間帯は大きめの傘があると良さそうです。夕方にかけても広く雨が降るでしょう。夜は雨のやむ所もありますが、東京都心周辺では午後8時頃まで雨が降りやすい見込みです。冷たい雨や北風の影響で日中も気温はあまり上がらないでしょう。最高気温は東京都心や横浜市、千葉市、水戸市、前橋市で13℃、宇都宮市やさいたま市で12℃の予想です。平年より2℃前後低いでしょう。沿岸部では風もやや強まりますので、風を通しにくい上着があると良さそうです。

晴天少ない関東 お花見日和はいつ?

この先もすっきり晴れる日は少なくなりそうです。



27日(金)は晴れ間が出るものの雲が広がりやすいでしょう。夕方以降は所々で雨が降りそうです。28日(土)も午前中を中心に所々で雨が降るでしょう。29日(日)と30日(月)はおおむね晴れますが、31日(火)以降は再び曇りや雨のぐずついた天気となる見込みです。



東京都心では27日(金)、前橋で29日(日)、横浜や熊谷は31日(火)に桜が満開を迎えるでしょう。今のところ、29日(日)と30日(月)がお花見日和となりそうです。