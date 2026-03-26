落語家で演芸番組『笑点』の司会を務める春風亭昇太さん（66）が3月25日に行われた、『2025年度 秋学期 東海大学学位授与式』に出席し、特別賞を受賞。記念品として、“オリジナル座布団”を10枚贈呈されました。

昇太さんは、1978年に当時の文学部史学科日本史課程に入学。大学4年生のときに落語家を目指し、東海大学を中途退学。「65歳を過ぎた頃にやり残したことはやっておこう」と考え、東海大学の制度を使用して、2024年度から人文学部人文学科に復学していました。

■「落語ってつまらないものだとずーっと思ってた」大学時代に転機

特別賞受賞については、「卒業までに48年かかった。その辺が特別っていうことで、たぶん頂いたんだと思います」と話し、続けて「普通に卒業するみなさんの方が全然偉いですから」と卒業生に向けて話しました。

また、落語との出会いも大学だったという昇太さんは、「落語ってつまらないものだとずーっと思ってたんですよ。あんなものを聞く人の気が知れないなって思いながらずっと生きてたんですよ。たまたま東海大学の先輩たちが面白そうだったので“落語研究部”というところに入りまして、初めて生の落語を聞いたときに、こういうものがあったんだと驚いて、魅了され、そして落語家になりました」と明かしました。

本日卒業を迎えた卒業生と保護者たちに向かって「みなさんに座布団10枚！」と締めくくった昇太さん。今後は、2021年に就任していた東海大学客員教授に復帰するということです。