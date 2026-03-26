みちょぱ、妊娠を機に“人生で初めて買ったもの”を報告も「いずれ使わなくなっちゃう時が…」「うまいこと使えていない」と悩み尽きず
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が、22日放送のラジオ番組『#みちょパラ』(ニッポン放送／毎週日曜 後10：30〜11：00)に出演。人生で初めて買ったというものについて語った。
【写真】神社での“ラブラブ”夫婦ショット添え第1子妊娠を報告したみちょぱ＆大倉士門
番組のオープニングトークで池田は「最近の私」と称し、人生で初めて“抱き枕”を買ったと報告。「買ったというか、旦那に買ってもらったんですけど…」と夫でタレントの大倉士門（33）に買ってもらったと明かした。
「今まではどこでも寝れるし、どこでも結構熟睡できちゃうような人間で…結構睡眠に困ったことがない」と語るも、「妊娠して、寝苦しくなるっていうのも情報として出てくるし、仰向けの体勢はあまりよくないとか、苦しくなっちゃうらしくて…」と自身が知った情報から購入を検討し、最終的に“先輩パパさん”という大倉の知人から薦められたものを購入したと説明した。
値段は「1万5000円くらい」で、キングサイズのベッドの半分が埋まってしまうくらいの“どデカい”大きさだと説明。1人暮らしの人なら快適であろうというが、「2人とか、一緒のベッドで寝てる夫婦だったり家族はどうやって使ってるんだろう」と疑問を投げかけ、それぐらいの“圧迫感”があると伝えた。
続けて「この圧迫感はどうしたらいいんだろう。今はありがたいよ。だけど、いずれ（出産後は）使わなくなっちゃう時が多分来るじゃん。その時に、どうやって保存（保管）しようとか…」と悩ましげに語り、さらには実際に使い始めた今でも「左腕が起きたら結構痛い」「うまいこと使えていない」と苦戦していることも明かした。
池田と大倉は2022年10月に結婚。今年2月5日に自身のSNSを通じて、「私事ではございますが、この程度、新しい小さな命を授かりました！」「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれる子は、どんな子になるのだろうか想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と第1子妊娠を報告していた。
【写真】神社での“ラブラブ”夫婦ショット添え第1子妊娠を報告したみちょぱ＆大倉士門
番組のオープニングトークで池田は「最近の私」と称し、人生で初めて“抱き枕”を買ったと報告。「買ったというか、旦那に買ってもらったんですけど…」と夫でタレントの大倉士門（33）に買ってもらったと明かした。
値段は「1万5000円くらい」で、キングサイズのベッドの半分が埋まってしまうくらいの“どデカい”大きさだと説明。1人暮らしの人なら快適であろうというが、「2人とか、一緒のベッドで寝てる夫婦だったり家族はどうやって使ってるんだろう」と疑問を投げかけ、それぐらいの“圧迫感”があると伝えた。
続けて「この圧迫感はどうしたらいいんだろう。今はありがたいよ。だけど、いずれ（出産後は）使わなくなっちゃう時が多分来るじゃん。その時に、どうやって保存（保管）しようとか…」と悩ましげに語り、さらには実際に使い始めた今でも「左腕が起きたら結構痛い」「うまいこと使えていない」と苦戦していることも明かした。
池田と大倉は2022年10月に結婚。今年2月5日に自身のSNSを通じて、「私事ではございますが、この程度、新しい小さな命を授かりました！」「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれる子は、どんな子になるのだろうか想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と第1子妊娠を報告していた。