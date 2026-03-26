4月12日に阪神芝1600メートルで決戦

中央競馬の牝馬クラシック第1弾、G1・桜花賞（阪神芝1600メートル）は4月12日に行われる。決戦へのカウントダウンが進む中、25日に武豊騎手のパートナーが決定。競馬ファンからは期待の声が続出した。

母にオークス馬シンハライトを持つ超良血馬のアランカール（牝3、斉藤崇）。前走のG2・チューリップ賞で初めて武豊が騎乗し、後方から鋭く追い込んで3着に入った。

同馬を所有するキャロットクラブは25日、ホームページでG1・桜花賞に武豊で出走を予定していると発表。大一番でのコンビ継続が決まり、X上の競馬ファンは胸を高鳴らせた。

「継続騎乗の武豊は、強い」

「2戦目だしめちゃくちゃ楽しみ」

「ぬおおお！！！アランカール、武豊騎手で継続！」

「アランカール豊さんに決まってよかった〜！勝つぞー！」

「アランカール、やっぱりユタカさんで桜花賞行くのね」

「前走は3着でしたがコンビ初戦で 特徴を掴んでらっしゃるでしょうし 桜花賞本番は期待しかないです」

武豊はシャダイカグラ、ベガ、オグリローマン、ファレノプシス、ダンスインザムードで桜花賞を通算5勝している。



（THE ANSWER編集部）