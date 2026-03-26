【関東と東北は傘の花咲く一日】

きょう（木）は関東と東北で雨が降り続く予想です。関東は午後になると止む時間もありますが、再び降り出すことがあるので一日を通して傘はあった方が良いでしょう。東北は午後ほど雨の降るところが増える見通しです。

【西日本は晴れエリア拡大】

西日本は次第に晴れのエリアが広がります。九州は朝から日差したっぷりで、中国四国地方も昼前後には晴れるでしょう。近畿は晴れてくるのが遅く、夕方以降の見通しです。北海道も長い時間晴れるでしょう。また、沖縄も午後ほど晴れ間がありそうです。

【関東と東北は空気冷たい】

今日の各地の予想最高気温は、

札幌 ：11℃ 釧路 ：7℃

青森 ：14℃ 盛岡 ：10℃

仙台 ：11℃ 新潟 ：13℃

長野 ：15℃ 金沢 ：14℃

名古屋：15℃ 東京 ：13℃

大阪 ：16℃ 岡山 ：18℃

広島 ：21℃ 松江 ：16℃

高知 ：21℃ 福岡 ：18℃

鹿児島：22℃ 那覇 ：23℃

晴れてくる西日本は20℃前後のところが多く、ポカポカ陽気でしょう。晴れる北海道も4月上旬〜中旬並みと平年を上回る気温になりそうです。一方で、雨の降り続く関東と東北は空気が冷たく、傘を持つ手が寒いでしょう。暖かくしてお過ごしください。