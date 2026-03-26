世界一連覇を達成したドジャースがいよいよ日本時間27日に本拠地でシーズン開幕を迎えます。

3年ぶりの本拠地ドジャー・スタジアムでの開幕となる今シーズン。2024年は韓国で、そして2025年は日本で開幕戦を迎えました。

大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁するドジャースは鈴木誠也選手、今永昇太投手擁するカブスとの開幕を東京ドームで迎えました。世界で戦う5選手が一同に会すということでチケットの争奪戦が行われました。購入ページにいくまでに25万人待ちが発生するほどの人気ぶりでした。

開幕戦は山本投手と今永投手の投げ合い、さらに第2戦では大谷選手が第1号を放つなど東京ドームは熱狂に包まれました。試合後には5選手が肩を並べ、笑顔で記念撮影を行っていました。

楽しんだのは観客だけではありません。昨季引退したクレイトン・カーショー投手はケガのため東京遠征メンバーには含まれませんでしたが、家族で日本へ来日し、京都を楽しんだり、キケ・ヘルナンデス選手が家族でディズニーランド、アレックス・ベシア投手とオースティン・バーンズ選手が家族とラーメンに舌鼓。さらにカブスのジャスティン・ターナー選手とPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手は東京スカイツリーに訪れ、ウェディングフォトを撮影中の新婚夫婦へカブス戦のチケットをサプライズプレゼント。後日、夫婦は球場を訪れ再会を喜びました。そしてドジャースの人気リポーターワトソンさんも日本の抹茶に大ハマり。連日様々な抹茶を自身のSNSに投稿していました。