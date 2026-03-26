NBAは25日（日本時間26日）の理事会でリーグ拡張の検討を進めることで合意した。

米スポーツ専門局「ESPN」によると、30人のオーナー全員がラスベガスとシアトルへの拡張計画の検討に賛成票を投じた。入札プロセスでは各チームに対し70億ドルから100億ドルの範囲のオファーが提示される見込みだという。

NBAコミッショナーのアダム・シルバー氏は「NBAバスケットボールへの長年の支持を誇る2つの市場であるラスベガスとシアトルへの拡張の可能性を検討するという、理事会の意向を反映したものです」と声明を発表。「私たちはこの次のステップに進み、関係者との協議を進めることを楽しみにしています」とつづけた。

そしてNBAは、今回のプロセスの一環として、投資銀行PJTパートナーズを戦略アドバイザーとして起用し、有望な市場、オーナーグループ、アリーナインフラ、および拡張による広範な経済的影響を評価する。

リーグは今後数ヶ月かけてシアトルとラスベガスの誘致案を検討し、2026年に新フランチャイズ買収を実行するか、数年後に実行するかを決定する。今年後半には、32チーム体制への変更を最終決定するための投票が行われる可能性がある。いずれの投票においても、30人の理事のうち23人の賛成が必要となる。

ラスベガスとシアトル市場からの長期的な収益増加が見込まれるため、リーグの拡張を支持するオーナーが増えていると考えられている。