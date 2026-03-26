初の開幕スタメンを勝ち取った広島・中村奨成外野手（２６）が２５日、マツダスタジアムでのナイター練習後に取材に応じ、「楽しみ」と語った。オープン戦の打率は１２球団３位の・３１９。結果を残し、２７日の中日との開幕戦（マツダ）は「２番・右翼」で出陣する。つなぎ役に徹するとともに、思い切った打撃でチャンスメークの役割を担うことにも意欲を見せた背番号９６。打線の中心として、チームをけん引していく。

確かな自信を胸に、中村奨の９年目が幕を開ける。プロ入り初となる開幕スタメンを勝ち取って迎える２６年シーズン。「楽しみです。不安もないし、楽しみのほうが大きい」。充実の春を過ごしたからこその、頼もしい言葉だった。

「２番」を担う。１番はドラフト１位・平川（仙台大）が務め、３番には小園が構える。平川が出塁した場合は、好機を広げる打撃が求められ、凡退したときには自身が得点機の先駆けとならなければいけない、重要な役割だ。

「自分が犠牲になってでも、良い形で後ろの打者に回したい。時には、チャンスをつくるという打撃をする」

チームが得点するために、やらなければいけないこと。求められる的確な状況判断を確実に遂行する決意だ。

オープン戦は１６試合で、１２球団３位の打率・３１９。１５安打は同５位タイだ。出塁率、長打率も同２位と、多くの打撃部門で上位に位置する。「出来過ぎです」。白い歯がこぼれた。

安打の方向性が進化の証し。左翼が５本、中堅が４本、右翼が５本、内野安打が１本。中堅から右翼方向への打球は、９本を数える。

さらなる成長を目指し、春季キャンプから右打ちを徹底。逆方向に強く打ち返す技術の習得に注力してきた。

「結果として出てくれた。そこは自信にしていけたらいいなと思ってます」

右方向への打球は、たとえ安打にならなくても進塁打となる。引き出しを増やし身に付けた広角打法こそが、２番を勝ち取った要因とも言える。

中日の開幕投手は柳が務める。昨季の対戦は７打数３安打、打率・４２９と好成績を残した。「本当に良い投手。まず１本打ちたい。去年みたいにうまくいくとは思わないけど、良いものを出したい」と闘志を燃やした。

オープン戦とシーズンは別物。集められたデータから導き出された弱点があれば、徹底的に攻められる。「実際にシーズンに入って、やってきたことが、できるかどうかになってくる」とした上で、力強く言い切った。

「そこで打っていかないとレギュラーにはなれない。去年より良い成績を出せるように、頑張ります」。献身の精神と右方向へ打ち返す打撃。広角に快音を響かせるたびに、勝利はぐっと近づく。