【ダンバートン（英国）２５日＝金川誉】

日本代表は２５日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、２日目のトレーニングを行った。この日は報道陣に公開された練習の冒頭５０分の内に、２チームを並べたフルサイズのピッチで、スローインからの展開や、相手のハイプレスに対するはがし方などを選手を入れ替えながら確認した。

森保一監督が考えるスコットランド戦のメンバーが反映されているかどうかは不明だが、森保ジャパンが基本布陣としてきた３―４―２―１のフォーメーションで、前線の１トップ２シャドーに、ＦＷ小川航基、ＭＦ佐野航大、そして初招集のＦＷ塩貝健人がそろって入るタイミングも。塩貝が今年１月にドイツ１部ウォルフスブルクに移籍するまで、オランダ１部ＮＥＣでチームメートだった３人が、同時に出場する可能性も出てきた。

また一方のチームはスコットランドを想定している可能性がある４―３―３のシステムで、左サイドバックにＤＦ鈴木淳之介が入った場面も。体調不良で２日連続の練習回避となったＭＦ佐藤龍之介を除く２６人が参加し、選手たちはさまざまな組み合わせで、戦術やコンビネーションの確認を行っていた。

１本目

◆紅ビブス組（３―４―２―１）

ＧＫ鈴木彩

ＤＦ橋岡、渡辺、伊藤

ＭＦ伊藤、佐野海、田中碧、前田、佐野航、塩貝（三笘）

ＦＷ小川

◆青ビブス組

ＧＫ早川（大迫）

ＤＦ菅原、瀬古、谷口、鈴木淳

ＭＦ鎌田、堂安、藤田

ＦＷ町野、後藤（上田）、中村

※入れ替え多数