プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、堀内恒夫氏はセで巨人の“差し切り”を期待。パは日本ハムがソフトバンクの牙城を崩すと呼んだ。

【セ・リーグ】

阪神は今年も強い。１番の近本から５番の大山まではあと２年間、健在だろうし、投手も充実。しかし例年、希望をこめて順位予想は巨人を１位にしている。何とか阪神にくっついていって最後に差し切ってほしい。村上が抜けたヤクルトが最下位で、３〜５位は大差がないと思うが、波乱を起こすとすれば中日。打力が不足していたが外野の改修をしたことで得点力アップが見込まれる。

【パ・リーグ】

有原が移籍し、伊藤とともに最多勝投手が２人の日本ハム。達、北山ら投手陣は豊富だし、長打力のあるレイエスを筆頭に野手もそろっている。いよいよソフトバンクの牙城を崩す時がきたように思う。優勝争いに食い込めるかどうかは分からないが３位はオリックス。宮城、曽谷のＷＢＣ組に九里らがいて大負けはしないだろう。残りの３チームはどこも決め手がない。Ｂクラスが精いっぱい。