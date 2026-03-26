◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日4回0/3を投げ11奪三振の快投を見せた大谷翔平選手の投球内容に言及しました。

奪った12個のアウトのうち11個が三振という圧巻のピッチングを披露した大谷選手。ロバーツ監督は試合後、この日の好投を「シンカーがよく機能していたし、カーブも良かった。左打者からしっかり三振を奪えていた」と分析します。

「様々な球種を使い分けており、打者への攻め方やカウントを有利に進める方法、そして打ち取る方法を複数持っているという自信がうかがえる」と大谷選手の充実ぶりをたたえるロバーツ監督。

なかでも「カーブで打者のタイミングを外せる点が素晴らしかった。球の大きな変化ももちろんだが、球速の差も大きな武器になっている」と、投球に緩急を付けるカーブの出来を称賛しました。

カーブに「はっきりとした自信を持って投げていたと感じた」とここでも大谷選手のまとう“自信”を口にし称賛したロバーツ監督。大谷選手は開幕2カード目、日本時間4月1日のガーディアンズ戦に先発予定です。