沖口優奈、アイドルボディを大胆披露「全ページみなさんの期待を超えられると…」1st写真集の表紙カット解禁
アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の沖口優奈が、アイドルを卒業する4月に発売する1st写真集のタイトルが『ずっと。』に決まった。公開された表紙カットでは、アイドルボディが大胆に披露されている。
【写真】沖口優奈『週刊SPA! 』の企画「美女地図」登場
沖口は、アイドルグループ「マジカル・パンチライン」のリーダー兼プロデューサー。2016年結成の同グループ最後のオリジナルメンバーで、アイドル10周年を迎えた今年4月16日行われるグループ10周年記念ライブで卒業をする彼女にとってアイドル人生集大成となる1st写真集が発売される。
今作の舞台は沖縄。マジカル・パンチラインとして駆け抜けた10年間の到達点となった作品。童心にかえってビーチではしゃぐ姿、ヴィラで魅せる大人な表情、今まで見せなかったセクシーカットも満載。一人の女性としても成長した、いま見せられる最大級の沖口を撮りおろし詰め込んだ。
待望の1st写真集のタイトルは、自身も作詞に携わったというグループの曲「ずっと…」を、意識した『ずっと。』に決定。曲の「ずっと…」は“…”の部分にマジカル・パンチラインとして、“ずっと”続いていく気持ちを込めていたという。そのタイトルを今回「ずっと。」と“。”で区切りをつけることで、アイドルとしての区切りを表現するも「この先『ずっと。』みなさんに愛される一冊になるように名付けさせていただきました！」という。
表紙カットに採用されたのは、朝日を浴びながら撮られた白ランジェリーのカット。アイドルとしての爽やかさも残しつつ、大人に成長した魅力も表現した1枚だ。表紙カットに選ばれたこのカットに対して、沖口は「アイドルとしての爽やかな清らかさ中にアイドル卒業、そして新たなスタートに対しての決意も感じられる表情の表紙になっています！表紙をめくるといろんな表情の私が詰まっているので、全ページみなさんの期待を超えられるとうれしいです！」と語った。
■沖口優奈 プロフィール
1998年、大阪府生まれ。2016年にアイドルグループ、マジカルパンチラインに加入。18年にリーダーに就任し、21年からはプロデューサーも兼任。25年12月、26年4月16日にKanadevia Hallで行われる10周年ワンマンライブをもって卒業することを発表した。
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沖口は、アイドルグループ「マジカル・パンチライン」のリーダー兼プロデューサー。2016年結成の同グループ最後のオリジナルメンバーで、アイドル10周年を迎えた今年4月16日行われるグループ10周年記念ライブで卒業をする彼女にとってアイドル人生集大成となる1st写真集が発売される。
待望の1st写真集のタイトルは、自身も作詞に携わったというグループの曲「ずっと…」を、意識した『ずっと。』に決定。曲の「ずっと…」は“…”の部分にマジカル・パンチラインとして、“ずっと”続いていく気持ちを込めていたという。そのタイトルを今回「ずっと。」と“。”で区切りをつけることで、アイドルとしての区切りを表現するも「この先『ずっと。』みなさんに愛される一冊になるように名付けさせていただきました！」という。
表紙カットに採用されたのは、朝日を浴びながら撮られた白ランジェリーのカット。アイドルとしての爽やかさも残しつつ、大人に成長した魅力も表現した1枚だ。表紙カットに選ばれたこのカットに対して、沖口は「アイドルとしての爽やかな清らかさ中にアイドル卒業、そして新たなスタートに対しての決意も感じられる表情の表紙になっています！表紙をめくるといろんな表情の私が詰まっているので、全ページみなさんの期待を超えられるとうれしいです！」と語った。
■沖口優奈 プロフィール
1998年、大阪府生まれ。2016年にアイドルグループ、マジカルパンチラインに加入。18年にリーダーに就任し、21年からはプロデューサーも兼任。25年12月、26年4月16日にKanadevia Hallで行われる10周年ワンマンライブをもって卒業することを発表した。