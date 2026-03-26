日本昔ばなし協会（東京）が全国各地の海にまつわる民話から次世代に残したい話をアニメ化する「海ノ民話のまちプロジェクト」に、熊本県長洲町に伝わる「オマンドンの洲（す）」が選ばれた。このほどアニメ作品が完成し、町内で上映会とともに「海ノ民話のまち」の認定証が町に授与された。アニメは全国117作目で、県内では初めて。

「オマンドンの洲」は、幼い息子と老父を支える働き者のお満（まん）という女性が主人公。村の沖合には、大潮の干潮時にだけ姿を現す洲があった。祭りの日、お満は村人が祭りに興じるなか、稼ぎを得ようと1人で洲に渡り、夢中になって貝を掘った。気が付くと、周りは潮が満ち、浜に戻れなくなって助けを求めたが、誰にも届かず、波にのまれてしまった−。

やがて村人はその沖洲のことを「オマンドンの洲」と呼ぶようになった。干満差が最大6メートルにもなる有明海の恵みと怖さ、欲にとらわれて危険を見失うことへの戒めとして、語り継がれているという。

日本昔ばなし協会は2018年から、日本財団の助成金を受けてプロジェクトを始めた。20日に町中央公民館であった上映会では、協会の代表理事でアニメの監督を務めた沼田心之介さん（45）が田成修一町長に認定証を手渡し、「民話には先人たちの知恵や教えが込められており、（アニメを見ることで）子どもたちの心にも残ると思う。ぜひ家庭や教育現場で活用してほしい」と述べた。

長洲郷土史クラブの講話もあり、顧問の竹本康美さん（76）は地元の災害史をひもときながら「私たちは有明海からいろんな恵みをいただき、感謝の気持ちを持たなければいけないが、いったん牙をむくと、恐ろしい面もある。そのことを肝に銘じて海と向き合ってほしい」と呼びかけた。

作品の上映時間は5分30秒。プロジェクトの公式サイトで見ることができる。

（宮上良二）