長崎県大村市の海上自衛隊大村航空基地と陸上自衛隊竹松、大村両駐屯地に今月、新司令が着任した。それぞれが訓示で、複雑化する国際情勢や激甚災害の多発を念頭に、即応能力を高め、地域とともにあることの大切さを強調した。

海自大村基地の第22航空群には23日、小河邦生司令が着任。訓示では「私の役割の最も大きな柱は任務が終わって、みんなを元気に家庭に、家族のもとに帰すこと」とした。基本の徹底に努め、仲間とコミュニケーションを取ることを要望した。

陸自竹松駐屯地の平島慎次郎司令は、2年前に配備された第3水陸機動連隊長を兼ねる。23日の着任会見では「水陸機動団で最も新しく、伸び盛りの第3連隊を指揮することに身の引き締まる思い。島嶼（とうしょ）防衛をはじめ各種任務に全力を尽くしていく」と語った。

陸自大村駐屯地に16日着任した十二賢眞司令は、第16普通科連隊長を兼務する。会見では、過去に同連隊が長期派遣された雲仙・普賢岳災害に触れ「いまだに地域の皆さまと密接な連携をしていると聞く。われわれの任務は単独でできるものではなく、地域とともに勉強させていただきたい」と述べた。

（今井知可子）