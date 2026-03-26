赤字運行が続く島原鉄道の存続を考えるシンポジウム（島原中心市街地街づくり推進協議会主催）が21日、長崎県島原市内であり、約60人が参加した。6人の登壇者が活動を報告し、1908年の会社設立から118年になる島鉄の今後の在り方を巡り意見を交わした。

諫早高2年の井下大夢（ひろむ）さん（17）は同級生と一緒に、諫早−島原駅を舞台に31日まで開催中の集客イベント「謎解きツアー」について発表した。

ツアーを企画し、沿線企業の協賛を得て内容の充実を図ったエネルギーの源は、存続への思い。「島鉄が廃線になれば、多くの諫早高生が通学しづらくなる。線路やガタンゴトンといった音、こうした100年以上当たり前だった地域の景色も失われる」と訴えた。

島原市教育委員会の吉岡慈文学芸員は島鉄の歴史を話した。国内初の鉄道（東京・新橋−横浜）で活躍した「1号機関車」が1911年の島鉄開業時に払い下げられ、30年まで現役だったことに触れ「1号機関車は国の重要文化財になっている。それが走った島鉄はいまだに現役。鉄道史上、重要な路線と言える」と紹介した。

鉄道とバス事業の赤字を不動産やホテル事業の黒字で埋めてきたが、それも難しくなって2018年に長崎自動車（長崎市）の傘下に入った。しかし新型コロナ禍によるさらなる乗客減で危機的状況に陥り、県の音頭で新たな支援の枠組みづくりが進む。

島鉄の吉田祐慶常務は「乗客は年間114万人と、ピーク時の4分の1にまで減ったが、今もおよそ650人の中高生が通学し、180人が通勤している」と現状を説明。「地域の足を守るため『マイレール』意識の醸成に努めたい」と語った。

（本山友彦）