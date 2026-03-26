長崎県平戸市田平町の農業法人「Green Peace」が農林水産省の2025年度鳥獣対策優良活動表彰で、捕獲鳥獣利活用部門の農村振興局長賞を受賞した。

同社は17年、イノシシによる農作物被害がもたらす営農意欲の減退や、猟友会の高齢化などに歯止めをかけようと、捕獲されたイノシシを地域資源として利活用する食肉化事業をスタート。引き取り、下処理、加工、販売までを民間資金で行う6次産業モデルを構築した。

自社工場の「平戸ファクトリー」では、独自に衛生マニュアルを設けて定期検査を行うなど管理を徹底。「平戸いのしし」のブランドで販売ルートを広げ、ふるさと納税向けの商品もある。

25年（1〜12月）の処理数は999頭。精肉やソーセージのほか、パテやジャーキーなどの新商品開発にも取り組んでいる。

市山宗社長は「思いもよらぬ受賞。創業者の父の思いを受け継ぎ、生命を無駄にしない取り組みに光が当たった思いだ。広域的な事業展開で安定供給を図り、さらに地域に貢献したい」と語った。

県によると、24年度の鳥獣による農作物への被害は2億円に達しており、イノシシが最も顕著だという。

（福田章）