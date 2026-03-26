平戸で没した英国人航海士ウィリアム・アダムス（三浦按針、1564〜1620）の母国で発行された評伝の翻訳本「キャプテン・アダムス上下巻」（アマゾン・キンドル版、各巻3410円）が、刊行された。長崎県平戸市の研究者、小関（おせき）彰博さん（73）が企画、監修。4年半がかりの作業の末、上梓（じょうし）されたのは上巻が昨年1月、下巻は11月。全国の按針ファンの心をつかむ労作だ。

小関さんは評伝の原著者で、関西学院大の教授を務めたリチャード・アーヴィングさん（72）と30年来の親友。アダムスを敬慕する“同好の士”として情報交換を続けている。

小関さんが元教授による評伝をこうたたえる。「リチャードは、アダムスが同じ英国人の劇作家シェークスピアと同じ年に生まれたことに着目し、アダムスの劇的生涯を5幕（5巻）仕立てで書いた。これまで明らかでなかった青少年時代を調査し、詳述していることにも価値がある」

英国伝統の徒弟制度が説明され、アダムスの航海士としての才能が芽吹き、大航海時代の世界観を身に付けていく経緯が描かれる。それは渡日後、外交指南役として徳川家康に重用される時代への伏線ともいえる。

最終幕は＜その人は、エリザベス女王の時代の船乗り、スチュアート朝の外交官、日本のサムライ、英国の紳士＞と結ばれる。

小関さんは「邦題は英国のリチャードの書斎で、天国のアダムスが最も喜びそうなものを2人で決めた。日本史を別角度から見る妙味もある。多くの人に読んでもらいたい」と話す。

翻訳には元玉川大教授の森良和さん、成蹊大客員教授の小川秀樹さん、翻訳者の片山由美子さんの3人が当たった。

（福田章）