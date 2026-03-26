政府は裁量労働制の見直しに向けて議論を始めた。適正に運用しないと長時間労働を助長しかねない。働く人に寄り添った検討を求める。

裁量労働は、仕事の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ね、労使で事前に決めた時間を働いたと見なす制度だ。固定した労働時間に左右されず、自身の裁量で効率的に働くことができる。

対象は研究者やシステムエンジニア、記者といった専門性の高い20業務と、事業運営に関わる企画や調査、分析に限定している。

高市早苗首相は2月の施政方針演説で「柔軟な働き方の拡大に向けた検討」を進めると述べ、裁量労働制の見直しを例に挙げた。今月から、政府の日本成長戦略会議の分科会で議論している。

焦点は対象業務の拡大だ。経済界が要望している。働きたい人がより多く働ける環境を整え、労働力を確保するのが狙いで、経団連は「喫緊の最重要課題」と位置付ける。

一方、労働組合では慎重な意見が根強い。連合は「現行制度でも柔軟な働き方は十分可能だ」と指摘する。

労組が懸念するのは、裁量労働制の運用に問題がある事業所が少なくないからだ。

厚生労働省の調査では、裁量労働制を適用された労働者が雇用者と事前に決めた「みなし労働時間」の平均（極端な値を除く）は8時間14分だが、実労働時間の平均は9時間3分だった。

人によっては実際に働く時間の方が長い。労働時間の規制に縛られないため、長時間労働を生みやすい制度の短所が現実に表れている。

所定の労働時間を超えて働いた場合に、支払う手当がある事業所が半数程度しかないことも見過ごせない。いわゆる「定額働かせ放題」と批判されるゆえんだ。

仕事の進め方や量を管理監督者が決めている事業所も一定数あった。具体的な指示を受けないのが原則だ。裁量労働が名ばかりとなっている実態が垣間見える。

現行の裁量労働制は、長時間労働の抑制を求めている。終業から次の始業までに一定以上の休息時間を設ける勤務間インターバルや、医師による面接指導、労働時間が一定量を超えた場合の制度適用解除などを講じることが望ましいとしている。

制度を見直す議論の前に、適正な運用を徹底することが必要ではないか。労働者、雇用者の双方が制度を理解し、納得した上で活用しなければならない。

政府は現場の理解促進に努める責任がある。不適切な運用をしている事業所は厳しく対応すべきだ。

過労死や精神疾患の労災認定件数は高い水準で推移している。裁量労働制の安易な拡大は、過重労働に苦しむ人をさらに増やす恐れがある。

現状の問題点を洗い出し、本来の効果を高める制度に改善してほしい。