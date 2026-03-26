ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場した西武の源田（大分市出身）が27日のシーズン開幕へ気持ちを高めた。帰国後のオープン戦では時差ぼけの影響もあり出場3試合で8打数無安打だったが「開幕すればギアが上がる」と徐々に本番モードへ。25日はロッテとの開幕戦を行うZOZOマリンの室内練習場で打撃練習を行った。

WBCでは4試合に先発出場し、10打数5安打4打点、打率5割と大暴れ。「とにかく『強い打球、強い打球』と意識し、しっかりとコンタクトすることを心がけた」と振り返る。

帰国後は代表引退を表明。「出る前から僕の中で『最後』と決めていた」と明かす。「ワンプレーの重さ、緊張感が全然違う。あれほどの重圧の中で自分のプレーをすることがいかに大変か。それができれば、その後の野球人生で『絶対大丈夫』と思える。その経験をいろいろな選手にしてほしい」と後進に託した。

源田自身、2021年東京五輪に続き、23年に果たしたWBCでの制覇を「僕の野球人生で最高の経験」と語る。次はまだ味わっていない、西武での日本一へ。名手が腰を据えて悲願に挑む。 （上岡真里江）