2本の犠飛で神村学園のエース龍頭は敗れた。2試合連続完封も見え始めた八回、自身が「あまりない方」という暴投でピンチを広げ、同点犠飛を許す。タイブレークに突入した延長十回には1死満塁から智弁学園の太田に決勝の中犠飛を打たれた。

悔やんだのはその直前。無死一、二塁から始まった場面で、バントを2球失敗していた角谷に対し、勝負球のフォークが甘く入って右前打で満塁にされた。「1球の甘さで負けてしまったという悔しい気持ちはある」。涙は見せなかったが、惜敗の責任を背負い込むような言葉が連なった。

それでも甲子園では1回戦で春連覇を期した横浜（神奈川）に無四球（1死球）で完封勝利。智弁学園には七回に今大会初めて四球を与えたが、粘り強い投球で失点につなげなかった。

身長170センチの右腕は当初遊撃も守っていたが、1年秋から投手専任を小田監督に直訴した。130キロ台の直球にスライダー、フォークなどの変化球でも勝負できる抜群の制球力を備え、小田監督が「打者の特徴を見て強弱、高低、内外に投げられる投手」と信頼を寄せる投手に成長した。

全国制覇の経験がある2校に対して適時打は1本も許さず、計253球を投げ抜いた。「成長できる場所」と思えた甲子園のマウンドへ、改めて一球の重みを胸に刻んで夏に戻ってくるつもりだ。 （吉川学）