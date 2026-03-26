アメリカとイラン、両者の主張はかみ合っておらず、戦闘終結の出口はいまだ不透明なままです。戦闘が長引くほど、国内の影響は広がっていきます。

■ガソリン再値下げ 補助金効果？

『news zero』が訪れたのは、広島県内のガソリンスタンド。

記者

「かなり忙しそうにみえますね」

先週18日に訪れた際は、ガソリン価格の高騰を受けて一時客が減っていましたが、政府から補助金が出たことなどで、翌19日から20円ガソリン価格を下げて営業していました。

そして25日。先週から打って変わって忙しくなった店の裏で話し合っていたのは、ガソリン価格の追加の値下げについてです。

ガソリンスタンド グループ部長

「3円下げだろうと4円下げだろうと。下げるなら7円下げでもいいんじゃないかなと」

26日からさらに補助金が出ますが、石油の卸売価格の高騰が続くため、いくら下げるか電話で社長に相談してみることに。

「全然8円（下げる）でいってもいいと思います。あしたの朝一から下げるように調整します。8円下げで」

電話での確認の結果、現在の161円からさらに8円の値下げに踏み切ることが決まりました。

ガソリンスタンド グループ部長

「うちの店でもできる限りの努力はさせていただいて、安定供給ができるような形がとれればなと」

■給油せずに帰る客も

ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、原油価格が高騰する中、25日に発表された最新の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり177.7円（資源エネルギー庁HPより）。

過去最高だった190円台から、1週間で13円あまり値下がりしました。先週から、政府は補助金の支給を開始していて、6週ぶりに全国平均価格が下がった形です。

ガソリンスタンドのスタッフ

「あした8円下がるんですよ」

客

「8円も下がるの」

値下げすることを伝えると…。

客

「給油はきょうはしない。あしたから8円安くなるので。ありがたいなと。親切なところです」

給油せずに帰る客もいました。

26日から、石油の国家備蓄の放出も始まりますが、心配事があるといいます。

ガソリンスタンド グループ部長

「在庫がなくなって安定供給できないのが一番怖いですね。できれば消費者には節約していただきたいという思いが一番」

■中国 プラスチックの街は… 原料が一気に値上がり

ガソリンだけでなく、原油から作られる石油製品「ナフサ」にも影響が出ています。

無色透明の液体ですが、家電や日用品など私たちの暮らしを支えるさまざまなモノを作る上で欠かせない原料です。

ナフサ由来の製品で、すでに深刻な影響が出ているのが、あらゆるモノに使われるプラスチックです。

私たちは、世界の3割以上のプラスチックを製造している中国へ。

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NNN東莞 坂元亮太記者

「ゲートの文字ですが、プラスチックの街と書いてあります」

世界最大級ともされるプラスチック製品の生産地、東莞市。店先にはプラスチックの原料が並んでいます。この原料のもとをたどれば、調達に支障が出ているナフサが使われています。話を聞いてみると…。

プラスチック原料を販売する人

「石油不足です」

──どのくらい上がりましたか？

プラスチック原料を販売する人

「30〜50％くらいです」

──毎日（原料の）価格が変わっている？

プラスチック原料を販売する人

「毎日じゃない。1時間ごとでもない。10分ごとかな。まるで株みたいです」

イラン情勢により、原料が一気に値上がりしているといいます。

■中国の町工場「戦争が起きて道連れに」

少しでも安く手に入れようと、買い手も殺到しています。

NNN東莞 坂元亮太記者

「プラスチックの原料が集まる倉庫へとつながる道なんですが、トラックや車の列ができています」

倉庫で働く人

「多いよ！毎日トラックがいっぱいくる。値上がりするから！」

その原料をもとに、プラスチック製品を作っている町工場。値上げには、なかなか踏み切れないようです。

プラスチック包装材を製造する人

「昔からのお客さんばかりだから値上げしたら商売にならない。赤字だよ、仕方ない。戦争が起きて我々も道連れになっている」

■日系企業「明日が見えない」

今後、日本への影響も考えられます。中国で日本向けの商品を製造している日系企業は…。

日昌技研商貿 赤尾昌信社長

「（原料価格の）上がり幅があまりにも大きいので、結構大きなインパクト。すぐにではなく3か月に1度の価格見直しの時に、大きく影響してくると思う。最終的に製品の価格に値上がり分が上乗せされるので、消費者に対する影響が将来的に出てくる」

別の日系企業も…。

中国の日系企業

「納品の際の価格を上げない限り、生産が続けられない。石油製品を扱っている企業は明日が見えない」

（3月25日放送『news zero』より）