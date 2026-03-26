４月３日に後楽園ホールでＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）に挑戦するＷＢＯ同級４位・谷口将隆（３２＝ワタナベ）が２５日、都内で公開練習を行った。

父が鹿児島県霧島市出身であり「大人になって相撲が好きになりましたね。力士はかっこいいと思います」と相撲に関心を持っている谷口。同市出身の陸奥親方のしこ名を受け継いで２年ぶりに大関へ復帰した霧島（音羽山）についても「名前はやっぱり気にしている」という。

２０２３年１月以来約３年３か月ぶりの世界返り咲きに挑む前に、霧島が一足先に大関返り咲きを果たしたことに「なんかいいですよね。縁起がいいというか」と好感。「頑張ります。期待してもらえたら」と自身も続くことに意欲を示した。

しかし、その前に立ちはだかる王者は足を使う巧みな試合運びで、直近２戦で現ＷＢＣ世界同級王者・岩田翔吉と現ＷＢＡ世界フライ級１位・高見亨介（ともに帝拳）を判定で破っている難敵。谷口は日本選手の敗因を「何かおかしいな、が１２ラウンド（Ｒ）続いたと思う」と分析し「今回、僕が１２Ｒを通して、サンティアゴが何かおかしいな、っていうような試合をしたい」と攻略を思い描いた。

３２歳となったが「反応とかが落ちたとか全く感じていない」といい「自分の力を出すタイミングと体が動き出す時間がリンクしてきた。ここから２年ぐらいがピークだと思う」と絶頂期を迎えていると手応えを見せる。その勢いで世界の頂へ登り詰めるか。