プロ野球の開幕を目前に控え、巨人に激震が走っている。主力選手の2軍スタートが相次いでいるのだ。開幕は3月27日で、昨シーズンにセ・リーグを制した阪神との3連戦が予定されている。まずは改めて、2020年から25年までの成績を振り返ってみよう。20年の巨人はリーグ優勝。コロナウイルスの感染拡大でクライマックスシリーズ（CS）が中止となり、日本シリーズでソフトバンクと相まみえたが、0勝4敗と1勝もできずに敗れてしまった。（全2回の第1回）

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21年から23年の3シーズンは3位、4位、4位と低迷。24年は就任1年目の阿部慎之助監督がリーグ優勝を果たしたが、CSで3位のDeNAに3勝4敗とまさかの敗北。日本シリーズには進出できなかった。

正念場に立つ阿部監督

そして昨シーズンは3位とAクラスには入ったが、CSでは2位のDeNAに2敗と精彩を欠く結末となった。

巨人は常勝を義務づけられたチームとして知られる。「今年こそはセ・リーグで優勝し、CSも制して日本一の座を勝ち取ってほしい」と願っているジャイアンツファンは多いだろう。ところが、である。Xを見てみると、筋金入りのG党でさえ今シーズンのリーグ優勝を不安視する声が目立つのだ。いくつかご紹介しよう。

《長年巨人ファンやってますが、今年の戦力はやばいです 投手と野手それぞれ4人位覚醒しないと優勝争いは無理です》

《巨人軍？監督？スカウト？コ一チの無力？全部がダメ》

《巨人ファンだけど今年巨人が優勝するとは思っていない。むしろ2位で終わったらセリーグのレベルがヤバいってことだと思う》

《巨人の優勝はゴメンだけどなさそう。 今年はAクラス入りを目指して応援しよう》

戦力アップは実現したのか？

巨人OBで野球解説者の広澤克実氏は「率直に申し上げると、今シーズンのセ・リーグは阪神が一強。巨人、中日、DeNAが三弱、広島とヤクルトがさらに弱いという見取り図になります」と言う。

「“減点方式”で順位を予想してみましょう。阪神は投打共に戦力が充実しており、優勝の可能性は高いと考えられます。ダークホースは中日です。本拠地のバンテリンドームにホームランウィングを設置して球場を狭くしました。チーム防御率が悪化するリスクは存在するとはいえ、得点力アップが期待できます。そして巨人ですが、2023年に41本、24年に27本のホームランを放った岡本和真選手がメジャーに渡りました。この影響を考えるには、昨年5月に岡本選手がケガで離脱した時のことを振り返る必要があります。あの時の戦力ダウンを念頭に、開幕を目前に控えた今の巨人の補強や底上げは、果たして十分と言えるのか、が問われているわけです」

それでは昨シーズンの開幕戦と、3月21日に行われた楽天とのオープン戦におけるスタメンを比較してみよう。

【2025年3月28日：ヤクルト戦】

1番：レフト 若林楽人

2番：ライト トレイ・キャベッジ

3番：セカンド 吉川尚輝

4番：ファースト 岡本和真

5番：センター エリエ・ヘルナンデス

6番：サード 坂本勇人

7番：キャッチャー 甲斐拓也

8番：ショート 門脇誠

大きな岡本の抜けた穴

スポーツ報知は3月21日、「【巨人】開幕想定オーダーで連勝 1番キャベッジ、3番泉口友汰、6番中山礼都…OP戦は残り1試合」との記事を配信した。この日に行われた対楽天戦でのスタメンを《開幕戦を想定したオーダー》と伝えたのだ。

【2026年3月21日：対楽天戦】

1番：レフト トレイ・キャベッジ

2番：センター 松本剛

3番：ショート 泉口友汰

4番：ファースト ボビー・ダルベック

5番：キャッチャー 岸田行倫

6番：ライト 中山礼都

7番：サード 坂本勇人

8番：セカンド 浦田俊輔

岡本が抜けた穴を無事に埋められた、と断言できるファンは果たしてどれほどいるだろうか……。

さらに、こうして比較すると、スタメンの顔ぶれが相当に変わっていることを再認識させられる。双方に名を連ねるのはキャベッジと坂本勇人の2人のみだ。

だが野球は攻撃が全てではない。むしろ名将と讃えられた故・野村克也氏は「点を取られなければ負けない」と投手力と守備力の重要性を常に指摘していた。では投手陣はどうか。ご存知の通り、エースの戸郷翔征とリリーフの大勢、ライデル・マルティネスの3人が開幕を2軍でスタートすることになった。

「特に気になるのは大勢投手で、球威が落ちてきたように思えるのです。かつてはストレートでカウントを取れたのに、WBCでは変化球に頼る場面が増えているように見えました」（同・広澤氏）

阿部監督にも問題

広澤氏は「今の巨人は4番、エース、そしてセットアッパーとクローザーというチームの要になる選手が不在という状態で、開幕を迎えることになります」と言う。

「不安視するファンが多いのも当然だと言えます。ただし、とはいっても広島とヤクルトの戦力を考えれば、最悪でも3位に滑り込むことはできるのではないかと思っています。うまくいけば2位の可能性もあるでしょう。ですが今の阪神に勝つのはなかなか難しいはずです。少なくとも減点方式の観点から巨人のリーグ優勝を予測することは、非常に困難だと言わざるを得ません」

奇貨居くべしということわざがある。今のチームだからこそ、阿部慎之助監督の采配に期待したいという巨人ファンも決して少なくない。阿部監督は「1点を守り切る野球」に対するこだわりが強く、かえって“主砲不在”のチームのほうが相性はいいはずだ──という主張だ。

「しかし首脳陣も問題を抱えているのではないでしょうか。私は『阿部監督は一人で何もかもやろうとしているのではないか』との危惧を持っています。投・打・守の全てを自分で把握し、自分が指示を出したいと考えているように見えるのです。私が阪神でプレーしていた時の監督は星野仙一さんでした。そして星野さんは選手の指導はコーチに任せて、ご自身はどっしり構えていました。監督としてコーチに『あれはどうなっている!?』と厳しい口調で問いただすことはあっても、意外なほど選手に雷を落とすことはありません。名将こそスタッフを信頼して任せるのです」（同・広澤氏）

甲斐2軍スタートも大問題

さらに大きな不安材料としてキャッチャーの問題がある。スポーツ報知は3月23日、「巨人の開幕1軍野手16人が決定 甲斐拓也2軍スタートで捕手は3人体制」との記事を配信した。

タイトルの通り、甲斐は2軍スタート。岸田行倫、大城卓三、山瀬慎之助の“三人捕手体制“でシーズンに臨むという。

Xでは「そもそも甲斐は必要だったのか」という投稿が相次いでいる。実は広澤氏も甲斐の獲得には批判的だった。だが甲斐は阿部監督が“三顧の礼”で迎えたキャッチャーではなかったのか、第2回【巨人「甲斐拓也」2軍スタートなら「何のために三顧の礼で迎えたのか」…巨人OBは「打率が低いのは想定内。2軍では他の捕手に貴重な経験を伝えられない」】では、あまりにもお粗末な巨人のキャッチャー補強についてお伝えする──。

デイリー新潮編集部