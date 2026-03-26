自民党旧安倍派の裏金問題で、政治資金収支報告書に100万円の不記載が発覚。1年間の党員資格停止処分を受け、昨年4月に処分期間が満了した西村康稔選挙対策委員長（63）の手腕に注目が集まっている。

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“みそぎが済んだ”

「西村氏は2月の衆院選の後で党四役に抜てきされました。以降は“みそぎが済んだ”とばかりに、若手や中堅議員の旧安倍派への囲い込みと見られる動きを活発化させているんですよ」

と言うのは政治部デスク。かねて“首相を目指す”と公言している西村氏だが、

「国民の政治不信を招き、いまも続く参院の過半数割れを招いた張本人の一人。多くの議員は“いかがなものか”と冷ややかですよ」

西村康稔選挙対策委員長

先月下旬、都内で旧安倍派の会合が開かれた。出席者の一人によると、

「呼びかけたのは、旧安倍派の幹部だった西村氏と萩生田光一幹事長代行の二人。出席したのは“裏金議員”と後ろ指を指されて一昨年の衆院選で落選を喫し、2月の選挙で国政に戻った“復活組”が中心でした」

西村氏は次のようにあいさつしたという。

「選対委員長らしく“次の選挙は始まっている”“高市早苗首相を支えていこう”と。ただ、“これからも集まろう”と付け加えるのを忘れていませんでした」（同）

言葉通り西村氏は、萩生田氏と共に、今月12日夜にも都内の焼肉店に旧安倍派のメンバーを集めた。

「この日は、2月末の会合を欠席した松野博一組織運動本部長の姿もありました。今回の衆院選で初当選したばかりの新人議員が数人いたのも印象的で、聞けば西村氏があちこち声をかけて、かき集めたそうです」（同）

拭えない不信感

1年の雌伏を経て表舞台に復帰を果たした西村氏だが、同じ旧安倍派の関係者は怒気を隠さない。

「西村さんは、安倍（晋三）元首相が禁止した裏金還流再開の経緯を“知らない”としていますが、再開を協議したとされる2022年8月の幹部会合に事務総長として出席しています。立場的に知らないはずがなく、派閥の人間はいまも、あの人を“裏金問題の戦犯中の戦犯”と呼ぶほどで、不信感は払拭されていません」

兵庫県選出の西村氏は、地元・淡路島の特産品であるタマネギを、与野党を問わず多くの国会議員に配っていたことで知られる。旧安倍派ベテラン議員が言う。

「西村はカネ集めのうまさに定評があったけど、裏金問題の後はイメージの悪化で後輩の面倒を見る資金的余裕にも乏しいと聞く。選対委員長という金看板をもってしても、当選同期で閥務に精力的に取り組む萩生田氏や、1期先輩の松野氏らの手を借りないと、若手の囲い込みが進まないようだ」

それでも党内には「選挙基盤の脆弱な若手を中心に、選対委員長の西村に近づこうとする者は少なくない」（自民党関係者）との声も。

西村氏が座右の銘とする「ネバー・ギブアップ」の精神はどこまで通用するか。

「週刊新潮」2026年3月26日号 掲載