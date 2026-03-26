この春 満を持して、大阪の実力派お笑いコンビが東京に進出！ 黒縁メガネがトレードマークのあの人は、愛する妻と2人の子どもを大阪に残していくらしく……!?

【TVer】東京進出する実力派コンビ、不満ぶちまけまくり「おでこのシワにボトックス打ってんじゃねーよ！」「眉毛にペイントしてんじゃねーよ！」一体何があった!?

この春上京するのは、大阪を拠点に活動してきた結成17年のセルライトスパ。『第37回ABCお笑いグランプリ』で優勝し、『ダブルインパクト～2025漫才＆コント二刀流No.1決定戦～』で3位になった実力派コンビだ。セルライトスパが今のタイミングで東京進出を決めた理由は、「全国規模の賞レースで決勝に行けたら東京を考えよう」とコンビ間で決めていたからだ。

実は肥後は、妻子を大阪に残して上京予定。まだその事実を「子ども（7歳＆5歳）に言ってない」のだとか。しかし夫婦の日常会話から我が子たちは、「なんとなく分かってる」らしく、肥後は何とも言えない気持ちでいる。対する相方の大須賀は、「家族も一緒に（東京へ）行きます！」とのこと。

そんなセルライトスパの“大阪最後の晩餐”に、芸人仲間たちが付き合った。その中の1組は、漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント2025』王者・ツートライブ。ツートライブも、セルライトスパと同じく今春に上京予定だ。

たかのりは、「とりあえず（東京に自分）1人で行って、（家族とは）おいおい話し合って」とのこと。相方の周平魂は、「すべてを捨てて1人で行く」と格好つけたが、すぐさま「奥さんと子どもを大阪に置いていくんで寂しくてしゃーない」と本音をこぼし、大須賀から「寂しいんかーい！」とツッコまれた。

なお、セルライトスパが仲間たちと酒を酌み交わして本音を明かした密着映像は、3月23日放送のバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で公開された。

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