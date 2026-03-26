「餃子のつけだれ、好きなのは？」＜回答数37,557票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第480回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「餃子のつけだれ、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「餃子のつけだれ、好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
大葉がさわやか！しそ餃子
【材料】（2人分）
餃子の皮 20枚
大葉 10枚
豚ひき肉 100g
塩 少々
キャベツ 1~2枚
白ネギ 1/4本
<合わせ調味料>
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2
酒 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
きび砂糖 小さじ 1/2
ゴマ油 小さじ 2
ゴマ油 少々
<つけダレ>
酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
ラー油 適量
【下準備】
1、大葉は軸が長ければ切り、葉を半分に切ってキッチンペーパーなどで水気を拭く。キャベツはみじん切りにする。白ネギはみじん切りにする。
キャベツは大きい葉なら1枚、内側の小さめの葉なら2枚使います。
【作り方】
1、ボウルに豚ひき肉と塩少々を入れ、粘りがでるまでしっかりとこねる。
塩だけで先にこねておくことで、肉汁を逃さずジューシーに仕上がります。
2、(1)に＜合わせ調味料＞の材料を入れ、さらによく混ぜる。
水分が多いですが、指を立ててしっかり混ぜると、ひき肉が水分を吸い、ポッテリとします。そこまで混ぜるのが美味しさのコツです。
3、(2)にキャベツ、白ネギを加え、混ぜ合わせる。
4、餃子の皮を手に取り、大葉を二つ折りにして1枚のせる。大葉の上に(3)のタネを大さじ1杯くらいのせ、皮のフチに水をグルッと薄くぬり、しわをよせながら包む。
5、フッ素樹脂加工のフライパンに、餃子を並べて中火にかける。底に焼き色が付いたら、餃子が1/4つかるくらいまで分量外の水を注ぎ入れ、強火にして蓋をし、約3〜4分蒸し焼きにする。
6、水分がなくなったら蓋を取り、ゴマ油を少々流し入れ、底部分をカリッと焼く。焼き面を上にして器に盛り、＜つけダレ＞の材料をつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
キャベツは塩揉みせずに使うと、キャベツの水分でジューシーに仕上がります。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「餃子のつけだれ、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「餃子のつけだれ、好きなのは？」
・「餃子のつけだれ、好きなのは？」の結果は…
・1位 …しょうゆ 53%
・2位 酢コショウ 31%
・3位 柚子コショウ 10%
・4位 みそ 4%
※小数点以下四捨五入
37,557票
・2位 酢コショウ 31%
・3位 柚子コショウ 10%
・4位 みそ 4%
※小数点以下四捨五入
37,557票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
大葉がさわやか！しそ餃子
【材料】（2人分）
餃子の皮 20枚
大葉 10枚
豚ひき肉 100g
塩 少々
キャベツ 1~2枚
白ネギ 1/4本
<合わせ調味料>
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2
酒 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
きび砂糖 小さじ 1/2
ゴマ油 小さじ 2
ゴマ油 少々
<つけダレ>
酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
ラー油 適量
【下準備】
1、大葉は軸が長ければ切り、葉を半分に切ってキッチンペーパーなどで水気を拭く。キャベツはみじん切りにする。白ネギはみじん切りにする。
キャベツは大きい葉なら1枚、内側の小さめの葉なら2枚使います。
【作り方】
1、ボウルに豚ひき肉と塩少々を入れ、粘りがでるまでしっかりとこねる。
塩だけで先にこねておくことで、肉汁を逃さずジューシーに仕上がります。
2、(1)に＜合わせ調味料＞の材料を入れ、さらによく混ぜる。
水分が多いですが、指を立ててしっかり混ぜると、ひき肉が水分を吸い、ポッテリとします。そこまで混ぜるのが美味しさのコツです。
3、(2)にキャベツ、白ネギを加え、混ぜ合わせる。
4、餃子の皮を手に取り、大葉を二つ折りにして1枚のせる。大葉の上に(3)のタネを大さじ1杯くらいのせ、皮のフチに水をグルッと薄くぬり、しわをよせながら包む。
5、フッ素樹脂加工のフライパンに、餃子を並べて中火にかける。底に焼き色が付いたら、餃子が1/4つかるくらいまで分量外の水を注ぎ入れ、強火にして蓋をし、約3〜4分蒸し焼きにする。
6、水分がなくなったら蓋を取り、ゴマ油を少々流し入れ、底部分をカリッと焼く。焼き面を上にして器に盛り、＜つけダレ＞の材料をつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
キャベツは塩揉みせずに使うと、キャベツの水分でジューシーに仕上がります。
(E・レシピ編集部)