・「餃子のつけだれ、好きなのは？」の結果は…

・1位 …しょうゆ 53%

・2位 酢コショウ 31%

・3位 柚子コショウ 10%

・4位 みそ 4%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「餃子のつけだれ、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「餃子のつけだれ、好きなのは？」