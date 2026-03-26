篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）に出演している大澄賢也、竹財輝之助、山田明郷、梶原叶渚がクランクアップを迎えた。

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本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

最終回の放送を目前に控え、怜治の家族“日下ファミリー”を演じた大澄、竹財、山田、梶原がクランクアップを迎えた。

怜治の妹・寿々を演じた梶原は本作でゴールデンプライム帯初レギュラーを飾った。ジェシーが背中に隠していた花束をサプライズで渡すと、梶原は驚いたあとに笑顔を見せ、そのしぐさに思わずジェシーの口から「かわいい！」の声が漏れた。ジェシー、そして篠原と藤木直人に見守られながら、梶原は「キャストのみなさんのお名前を見たときに本当にびっくりしました。『自分がこの中にいていいのかな』とたくさん不安になったのですが、最後までみなさんとご一緒できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました」と初々しい笑顔で心境を言葉にした。

怜治の父・日下春臣役を演じた竹財のクランクアップには、息子・怜治役のジェシーと娘・日下寿々役の梶原が駆けつけた。竹財は「怜治と寿々には、いいお父さんの景色が残っているのかなと感じることができました。そういうシーンをいただけたことは嬉しかったです」と春臣そして怜治と寿々への想いを言葉に。「今度は僕も脱獄したいです（笑）」と付け加えて笑いを誘った。

怜治の伯父・日下秋彦を演じた大澄と、怜治の祖父・日下在賢役の山田は同時にクランクアップ。大澄は「シーンはそれほど多くはなかったのですが、このドラマの一員になれて幸せでした」、山田は「シーン数は少なかったのですが、じっくりお芝居をすることができ、楽しくやらせていただきました」と晴れやかな笑顔で語った。

なお、最終回は3月29日23時より放送開始となる。

コメント大澄賢也シーンはそれほど多くはなかったのですが、このドラマの一員になれて幸せでした。

竹財輝之助怜治と寿々には、いいお父さんの景色が残っているのかなと感じることができました。そういうシーンをいただけたことは嬉しかったです。今度は僕も脱獄したいです（笑）。

山田明郷シーン数は少なかったのですが、じっくりお芝居をすることができ、楽しくやらせていただきました。

梶原叶渚キャストのみなさんのお名前を見たときに本当にびっくりしました。『自分がこの中にいていいのかな』とたくさん不安になったのですが、最後までみなさんとご一緒できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）