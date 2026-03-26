4月11日より日本テレビ系で放送がスタートする町田啓太主演の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』に、三遊亭好楽が出演することが決定した。

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本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした新たなヒューマンドラマ。子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキ役で町田が主演を務め、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香が演じる。脚本は、『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）の徳尾浩司が手がける。

好楽が演じるのは、浮田タツキ（町田啓太）が勤めるフリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフ・永楽義明。好楽は出演に際し「一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんな事をこの役を通して伝えられたらいいなと思います。」とコメントした。

三遊亭好楽 コメント子どもの時分は、めんこ、ベーゴマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、お化け大会、花火大会。町内でどこでも見られた風景でした。大人たちが子どもたちに教えて、その子どもが大きくなって、又、後輩たちに教える。明日は何をして遊ぼうかな。そこにはいじめもケンカもないコミュニケーションが行き届いていた……。一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんな事をこの役を通して伝えられたらいいなと思います。（文＝リアルサウンド編集部）