『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「社員が楽しそうな会社」の落とし穴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

人は「楽しそう」に惹かれる

会社説明会や座談会、SNSで発信される社員の様子を見て、「ここは雰囲気が良さそうだ」と感じた経験はないでしょうか。実際、社員が楽しそうに働いている姿は、強い安心材料になります。

しかし、人は目に入った一部の印象から全体を判断してしまう傾向があります。心理学ではこれを「ハロー効果」と呼びます。笑顔や活気といったポジティブな印象が、企業全体の働きやすさや将来性にまで拡大解釈されやすいのです。

楽しそうに見えること自体は悪いことではありません。ただし、それだけで企業の実態を判断するのは早計かもしれません。

なぜ“楽しそう”は演出されやすいのか

採用広報の場では、企業側も当然ながら魅力的な側面を前面に出します。

登壇するのは、コミュニケーション力が高く、会社への満足度も高い若手社員であることが多いものです。社内でも前向きな人材が選ばれやすい構造があります。

さらに、説明会やインターンは非日常の場です。通常業務とは異なる空気感の中で行われるため、実際の忙しさや葛藤は見えにくくなります。

つまり、「楽しそう」という印象は、企業の一部を切り取った結果である可能性が高いのです。その背景に企業の意図があることも理解しておく必要があります。

本当に見るべきは「楽しさの理由」

では、何を見ればよいのでしょうか。

重要なのは、「なぜその社員は楽しそうなのか」という理由です。

裁量が大きいから楽しいのか、人間関係が良いからなのか、成果が評価に直結する仕組みだからなのか。楽しさの源泉がどこにあるのかを掘り下げることで、その会社の構造が見えてきます。

さらに、その楽しさが再現可能かどうかも重要です。一部の優秀な人だけが味わえる環境なのか、それとも一定の努力をすれば誰でも得られる機会なのか。この視点を持つことで、印象と実態の差を見極めやすくなります。

雰囲気ではなく「仕組み」を見る

組織を長期的に形づくるのは、個人の感情よりも仕組みです。

評価制度はどうなっているのか。異動の仕組みは透明か。育成は体系化されているか。離職率や平均勤続年数はどうか。こうした制度や仕組みは、雰囲気よりも再現性があります。

もちろん、働く上で人間関係や空気感は大切です。しかし、それが偶然の相性によるものなのか、制度として支えられているものなのかは大きな違いです。

社員が楽しそうに見えることは、判断材料のひとつではあります。ただし、それを入口にしつつも、「その楽しさを生み出している仕組みは何か」と問い直す姿勢が必要です。

笑顔の奥にある構造まで見ようとしたとき、企業選びの解像度は一段と高まるのではないでしょうか。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）