日経225先物：26日夜間取引終値＝120円高、5万3600円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の5万3600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては149.62円安。出来高は1万4027枚だった。
TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比16.99ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53600 +120 14027
日経225mini 53595 +115 261607
TOPIX先物 3634 +13.5 21167
JPX日経400先物 32930 +35 1123
グロース指数先物 715 -2 1149
東証REIT指数先物 1921 +6 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比16.99ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53600 +120 14027
日経225mini 53595 +115 261607
TOPIX先物 3634 +13.5 21167
JPX日経400先物 32930 +35 1123
グロース指数先物 715 -2 1149
東証REIT指数先物 1921 +6 1
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