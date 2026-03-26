　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の5万3600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては149.62円安。出来高は1万4027枚だった。

　TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比16.99ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53600　　　　　+120　　　 14027
日経225mini 　　　　　　 53595　　　　　+115　　　261607
TOPIX先物 　　　　　　　　3634　　　　 +13.5　　　 21167
JPX日経400先物　　　　　 32930　　　　　 +35　　　　1123
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　　-2　　　　1149
東証REIT指数先物　　　　　1921　　　　　　+6　　　　　 1

株探ニュース