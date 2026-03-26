J1鹿島の鈴木優磨選手は24日、自身のインスタグラムを更新。22日に行われた千葉戦で見せた1シーンが話題となっています。

鈴木選手はその千葉戦で2トップの左で先発出場。チームはまず前半4分にエウベル選手がドリブル突破から先制点を奪ういい展開を作ります。

その後、後半25分に千葉のイサカ・ゼイン選手に痛恨の同点弾を許しますが、後半39分には植田直通選手がヘディングシュートを決め勝ち越し。そして試合終了間際のアディショナルタイムには、鹿島はコーナー付近でボールをキープ。鈴木選手も加わり体を張って勝利に向け奮闘しました。その甲斐あって鹿島は、2-1で逃げ切りに成功。今季連勝を「7」に伸ばしました。

そんなチームを牽引する鈴木選手は、24日になって自身のインスタグラムを更新。コートを離れたオフを満喫する写真を投稿するなかで、千葉戦で自らボールキープした場面のフォトも公開しました。1点を争う緊迫した時間帯、両側からボールを奪いにきた相手の圧力に屈さないよう、鈴木選手は腰を低く落とし、両手を外側へ張って持ちこたえる力強さがあふれた一枚です。

そしてその写真とともに漫画「ワンピース」の登場キャラクターであるゾロが、複数の敵の攻撃を一手に受け止めている絵も投稿。鈴木選手の写真と絵の構図はうり二つで、このシーンの迫力が伝わります。

闘志あふれるプレーで鹿島を牽引する鈴木選手。今後の活躍にも注目です。