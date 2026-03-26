「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

昨年覇者サトノレーヴが態勢万全だ。２５日、美浦Ｗで３頭併せ。力強い脚さばきで好気配を伝えた。２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャ、オーシャンＳを制したペアポルックス、悲願のＧ１初制覇を目指すラストランのナムラクレアも活気十分。タイトル奪取に向けて仕上がりに不安はない。

２３年スプリンターズＳの覇者は、首を左右に振りながら栗東坂路を駆け上がってきた。どこか余裕を感じさせるおちゃめな走り。だが、ラストでゴーサインを出されると、ママコチャのモードは突然変わる。豪快に加速しラスト１Ｆは１２秒１（４Ｆ５５秒８）でフィニッシュした。見守った池江師は「力みもなくいい走り。叩き良化型なので、１回使った上積みはあると思う」と納得の表情だ。

昨年で引退するプランもあったが、陣営にはまだまだトップレベルでやれる自信があったのだろう。７歳を迎える今年も現役を続行した。その初戦だった前走のオーシャンＳは着順こそ４着だったが、勝ち馬から首＋首＋鼻差の大接戦。「外枠の分、厳しかったが、よく頑張った」と指揮官は評価。改めて高いポテンシャルを維持していることを証明した。

最近の暖かさも背中を押している。「暖冬で冬毛も例年より長くなく、いい感じできている」と好ムードだ。高松宮記念は過去２年、８・３着に敗れているが、ポカポカ陽気を味方に２度目のＧ１制覇を狙う。