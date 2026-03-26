飼い主さんが「ただいま」と声をかけると可愛らしくお返事する猫。一生懸命会話をする姿に夢中になってしまう視聴者が続出しました。

動画は記事執筆時点で再生回数25万回を突破。コメント欄には「キュンキュンですね」「生まれて来てくれてありがとう」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：『ただいま』と声をかけると、元気よく返事してくれる猫→さらに話しかけると…可愛すぎる光景】

お返事が上手な猫

TikTokアカウント「むぎちゃの日常」に投稿されたのは、飼い主さんを出迎える猫の動画。この日飼い主さんが家に帰ると、ミヌエットのむぎくんがお待ちかねといった表情で迎えてくれたそう。

飼い主さんが名前を呼ぶと、大きな声でお返事。続けて「ただいま」と声をかけると、目をシバシバとさせて嬉しそうにもうひと声したんだとか。本当に「おかえり」と言ってくれているようです。

飼い主さんとお喋り

飼い主さんが話しかけると、タイミングよくお返事。普段からたくさん話しかけているという飼い主さんとのリズム良い会話のキャッチボールにほっこりと胸が温まります。

「おやつ食べようか」と飼い主さんが口にすると、舌なめずりに大きなあくびが1つ。ふわふわの尻尾を振りながらやる気満々でこちらに寄って来たそう。

むぎくんの可愛すぎる仕草に、思わず画面の中であることを忘れて抱きつきたくなってしまいます。

子猫時代から可愛いお出迎え

むぎくんの熱烈なお出迎えは子猫のときからだそうで、別の動画では可愛らしい子猫時代のお出迎えシーンも紹介されています。

キャットタワーの上でくつろいでいたむぎくんは、飼い主さんが声をかけるとすぐに反応して大急ぎで降りてきてくれたそう。転がり落ちそうになりながらもあっという間に飼い主さんの足元へ。

飼い主さんに会えてたまらないといった様子のむぎくん。こんな子が待っていると思うと、早く帰りたくてたまらなくなってしまいそうです。

話題になった動画には「し、心臓がもたん…」「なんだこの生き物可愛いすぎるだろ」と、あまりにも可愛すぎるむぎくんのお返事に、思わず心を撃ち抜かれてしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「むぎちゃの日常」では、お喋り大好きなむぎくんが元気いっぱいに過ごす日常の様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むぎちゃの日常」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。