『古見えボブ』は卒業！！【40・50代】が今選びたい♡「最旬こなれボブ」

時代遅れかも……と感じるボブは、この春こそ「最旬こなれボブ」にアップデートするタイミング。トップの丸みやベースの軽さ、ハイライトの筋感を意識するだけで、バッサリとカットせずとも今っぽい空気感をまとったスタイルに変われそうです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいボブヘアをご紹介します。

柔らかな動きのプチウルフボブ

ミルクティカラーが、優しげな印象に魅せてくれるプチウルフボブ。トップの毛先をグッと内側へ入れつつ、首元にくびれを作ってからベースは外ハネに。丸みのあるフォルムと毛先の抜け感が重なり合うことで、いつものボブに新鮮な表情をプラスできそうです。

白髪がなじむグレージュの丸みレイヤーボブ

ほどよくくすんだグレージュをベースに、細めのナチュラルハイライトを施した丸みレイヤーボブです。透明感と柔らかさを引き出す配色によって、白髪とハイライトが自然になじむように工夫されています。ミニボブのレングスで首元をスッキリと見せることで、洗練された大人の佇まいが叶いそうです。

グラデーション風の切りっぱなしボブ

グレージュのベースに、ホワイト系の細めハイライトを全体へと散らした切りっぱなしボブ。毛先や顔まわりにハイライトが重なることで、まるでグラデーションカラーのように見える立体感が生まれています。都会的でスタイリッシュな雰囲気を好む人にフィットしそうです。

ふんわりボブレイヤーで上品かつ華やかに

高めの位置からレイヤーを入れ、毛束を重ねてふんわりと丸みのあるシルエットを作ったスタイルです。毛束を内側に流して隙間を作ることで、空気を含むだようなエアリーな質感に。ダークトーンのカラーでも重く見えにくく、上品かつ華やかな印象を与えてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@sakosakosakosako様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里