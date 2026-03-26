表示回数438万回を超えて絶賛されているのは、猫ちゃんの保護された当時と現在の姿を並べた光景。保護当時はモデルのように美しかった猫ちゃんですが、保護されてからはのびのびと過ごしているようで…？まるで別人のようになった猫ちゃんの光景に、「愛され具合が体型に出ていますね」「大事に育てられたんだなぁ」と、たくさんの感想が寄せられています。

【写真：モデルのような『スラっとした体型だった保護猫』が、9ヶ月後…激変した『現在の様子』】

保護した時はモデル体型だったおこめちゃん

心安らげる環境にいることでふくよか体型になっていくことを『幸せ太り』といいますが、どうやらそれは猫ちゃんにも起こるようです。そんな猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『@ss_mi15』。ある冬の日、トラ模様がチャームポイントのおこめちゃんの飼い主さんは、「保護して9ヶ月、たぶん途中で違う猫になった」というコメントと共に、おこめちゃんを保護した時の姿と現在の姿の写真を投稿。1枚目の写真には、おうちに来たばかりの時のおこめちゃんの姿が映っていたといいます。

スラリとした美しいその姿は、飼い主さんさえも絶賛する体型。無駄なお肉が乗っていないその姿は、まるでモデルのようだったといいます。

9ヶ月後のおこめちゃんは…

そうしておこめちゃんと暮らすようになり、9ヶ月が経った飼い主さん。おうちに馴染んできたおこめちゃんの姿を飼い主さんがカメラに収めたところ…なんと、そこには以前とは別人のようになったおこめちゃんの姿が！シュッとした三角形のお顔は可愛らしいまん丸な形になり、体もふくふくとして柔らかそうな体格になっていたといいます。

きっと、温かいお部屋の中でお腹いっぱいにごはんを食べられる幸せな生活の賜物でしょう。幸せ太りにも見える現在のおこめちゃんの姿ですが、別の日に投稿された写真では、ほんのりと丸みのある程よいスタイルで映っていたそう。どうやら、おこめちゃんの姿が大きく見えたのは、冬毛と奇跡的なカメラ写りのタイミングによるものだったご様子。

安心できる飼い主さんとおうちに巡り会えて、心も体も以前より丸くなったおこめちゃんなのでした。

そんなおこめちゃんのビフォーアフターの光景には、「存在感増してて愛おしすぎる」「心を開いた証拠がこのフォルムに凝縮されていますね」「ビフォーの気品がすごい」と、絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『@ss_mi15』では、飼い主さんにたくさんの愛情を注がれ、健やかな生活を送るおこめちゃんの姿が投稿されていますよ。

おこめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@ss_mi15」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。