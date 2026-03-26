佐々木朗希がドジャースタジアムでトレーニング

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発。2回0/3を投げて被安打ゼロ、2奪三振も、6四球、2死球で5失点だった。LAメディアは試合翌日の佐々木の様子に注目。日米から様々な声が上がっていた。

佐々木は大乱調となった翌日、ドジャースタジアムに登場。ボールなどを使い、脚を中心としたトレーニングを行っていた。米専門メディア「ドジャース・ネーション」は公式Xに「ロウキ・ササキはドジャースタジアムに戻って、脚を中心にトレーニングを行っているところだ」「昨日のジェットコースターのような登板はもう過去のことで、彼は前に進むしかないと分かっている」と記し、佐々木の様子を動画で投稿した。

同メディアには米ファンから「マイナー行きだな」「絶望的だ。ロウキ・ササキはもう終わりだ」など、批判的な声が寄せられた。一方、投稿を見た日本人ファンからは「ガンバレ朗希！」「下半身を安定させるのが大事だもんね」「ファンは信じて待つのみ」といったエールが送られていた。

佐々木はオープン戦4試合に登板し、防御率15.58だった。それでもデーブ・ロバーツ監督はレギュラーシーズン4戦目となる30日（同31日）の本拠地ガーディアンズ戦での先発起用を明言。公式戦のマウンドでうっぷんを晴らしたい。



（THE ANSWER編集部）