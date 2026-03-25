高級ミニバンやプレミアムSUVに似合うホイールを選ぶなら、ただ大径で派手なだけでは物足りない。求められるのは、車格に見合う上質感と、ボディの存在感に負けない華やかさ、そして日常使いでも安心できるクオリティだ。



そんな条件を高いレベルで満たしてくれる1本として注目したいのが、「DORFREN exclusive TLM-02」。繊細かつ躍動感のあるメッシュデザインに加え、足元を上品に格上げしてくれる造形で、アルファード＆ヴェルファイア、クラウン、SUVの魅力をさらに引き立ててくれるモデルなのだ。

上質な1本を支える、トピーという老舗ホイールブランド

DORFREN exclusive TLM-02を手がけるトピー実業は、世界トップクラスの総合ホイールメーカーであるトピー工業グループの専門商社。主にアフターマーケット向けに、多種多様なホイールをラインアップし、カーショップから国内を代表する自動車メーカーまで幅広い取引先を持つ。さらに、トラック・バス用ホイールで高いシェアを持つグループの強みを背景に、乗用車向けアルミホイールでも自社ブランドを展開している。

トピー実業は〝CHANGE IS Fun!〟のもと、走る楽しさや選ぶ楽しさ、そしてクルマの印象が変わる楽しさを提案している。品質面でも、国の基準を上回る強度評価基準や独自試験を取り入れ、安全性と信頼性にしっかり配慮している点も大きな特徴だ。

上質さとデザイン性を追求したフラッグシップブランド

『DORFREN（ドルフレン）』

40ヴェルファイアに装着したハイパーシルバーのドルフレン エクスクルーシブTLM-02

ホイールサイズ：21×8.5J インセット45

タイヤサイズ：245/40R21

アルファードやクラウン、SUVなどの高級車の足元を、さりげなく格上げしてくれるホイールとして注目されているのが、「DORFREN exclusive TLM-02（ドルフレン エクスクルーシブTLM-02）」だ。

老舗メーカーのトピー実業がプロデュースするドルフレンは、上質さとデザイン性を追求したフラッグシップブランド。エクスクルーシブTLM-02は、さらなる高級感をプラスしたプレミアムラインとして登場したモデルだ。

躍動感のある15交点メッシュデザインを持ち、1ピースとは思えない上質なデザインが特徴。当初は、40系アルファード＆ヴェルファイアや30系クラウンセダン、クラウンクロスオーバー／スポーツといったトヨタの高級車に向けたサイズからスタートした。

上質なデザインに多くのユーザーから注目が集まり、ラインアップを拡大するに至った。現在では30系アルファード＆ヴェルファイアをはじめ、エクストレイルやマツダSUVなどにも対応するサイズが追加され、より多くのクルマで楽しめるホイールとなっている。

DORFREN exclusive TLM-02の特徴

動きを感じさせる個性的なメッシュデザイン

エクスクルーシブTLM-02の大きな特徴は、細身のスポークが複雑に組み合わされた15交点メッシュデザインだ。センターキャップからリムへと伸びるスポークを、緩やかに回転するように配置。これによりクルマが止まっている状態でも動きを感じさせるようなデザインを実現している。ナットホールまでもデザインに取り込むことで、さらなる足長感も演出している。

途中で枝分かれするスポークに段差を取り込むことで、それぞれのスポークが独立しているように見え、メリハリのあるデザインに仕立てている。細いスポークが集まる繊細なデザインでありながら、全体として躍動感のある表情に仕上げているのもポイントだ。

リムの深さを感じさせる立体的な造形

もうひとつの魅力が立体感を持つデザインだ。外周に配置したピアスボルトに加え、スポークはリムと接合する手前で角度を落とす構造を採用。これにより、1ピースでありながらマルチピース構造のようなリムの深さを感じさせるビジュアルを手に入れている。

さらに、リムから伸びるスポークが弧を描いて隣接するリムへとつながるサブスポークも必見。王道メッシュホイールとは一線を画す、独自のキャラクターを生み出している。

サイズ・カラー・価格

高級トヨタ車向けからSUVまで対応するサイズ展開

サイズは18インチから21インチまでをラインアップ。登場当初は、40アルファード＆ヴェルファイア、30クラウンセダン、クラウンクロスオーバー／スポーツ、レクサスNXといった、高級トヨタ（レクサス含む）車用限定サイズからスタートした。

グロスブラックポリッシュのドルフレン エクスクルーシブTLM-02を履くクラウン・スポーツ

ホイールサイズ：21×8.5J インセット45

タイヤサイズ：245/40R21

純正車高でもスタイリッシュに見えるサイズ設定に加え、純正ボルトやナットがそのまま使える設計により、特別な部品を用意せずとも取り付けられ、安心してカスタムを楽しめるホイールとして、高級トヨタ車オーナーから人気を集めてきた。

現在では、30アルファード＆ヴェルファイア、RAV4に加え、CX-5、エクストレイルといった他メーカーSUVに対応するサイズも追加。デザインに惚れ込んだユーザーの声に応える形で、装着できる車種の幅が広がっている。

上質感とスポーティさを選べる2カラー

カラーは2種類ラインアップ。ひとつは、全サイズに用意するハイパーシルバー。落ち着いた輝きで高級感を引き立てるカラーとなっている。



もうひとつは、20＆21インチのみに用意するグロスブラックポリッシュ。リムを別体のように見せることでスポーティな印象を強めるカラーリングだ。



どちらも高級車の足元にふさわしい質感を持ち、停まっている時も走っている時も存在感を放つ仕上がりだ。

ハイパーシルバー グロスブラックポリッシュ

価格は18インチで5万6650円、19インチで6万4900円、20インチで7万5900円、21インチで8万8000円。

ホイールのスペシャリストが似合うカテゴリーやカスタムを伝授！

DORFREN exclusive TLM-02（ドルフレン エクスクルーシブTLM-02）の特徴をこれまで紹介してきたが、最後にホイールとタイヤのスペシャリストに〝似合うカテゴリー〟や〝カスタムの方向性〟などを伝授してもらおう！

伝授してくれるのは次の二つのショップだ。

クラフトは、乗用車用タイヤとアルミホイールを中心に自動車用品・部品の販売サービスを行う「タイヤ＆ホイールの専門店」。1972年創業で、店舗では3Dアライメントなどのピットサービスに対応し、PIT予約も用意。買取・下取にも対応し、URBAN OFF CRAFT併設店など、ドレスアップから四駆カスタムまで相談しやすい体制が特徴だ。

https://www.craft-web.co.jp/

カーポートマルゼンは、アルミホイール・タイヤを中心に自動車用品を扱うタイヤ＆ホイール専門店。公式サイトでは車両情報に合わせた適合データ表示で商品検索ができ、セット購入時は組み込み・エアー調整・バランス調整済みで出荷。取付は各店舗での作業に加え、全国の協力店紹介にも対応する。

https://www.maluzen.com/

どんな車両に合う？

セダン／ミニバン／SUVに相性がいいです。

セダン／ステーションワゴン／ミニバン／SUVまで幅広くハマります。

ハマる方向性は？

ほどよくローダウン向きです。やりすぎず、“大人っぽく”まとめたいときに強いです。

ホイールを選ぶ時のサイズ感は？

ここは車種次第で、狙う仕上がりに合わせて選ぶのが良いです。

見た目の変化と使い勝手のバランスなら、1インチアップがちょうどいいです。

似合うカスタムジャンル／完成度が上がる合わせ技を教えて！

ジャンルは シンプル/純正プラス から ラグジュアリー、さらに スポーツ寄りのシャープさまでいけます。

合わせ技は ローダウン（軽め）。さらに「足元だけで決まる」タイプなので、無理に盛らなくても成立します。

ジャンルは ラグジュアリー（都会派・上質）がド真ん中です。

ローダウン（軽め）＋控えめエアロで、まとまりが一段上がります。

このホイールの推しポイントは？

細部の造形・質感が上品です。派手さじゃなく、“作りの良さ”で高級感を出せます。

このホイールと相性の良いタイヤは？

上質（静か・大人っぽい）なタイヤが似合い、薄めでシャープ（扁平寄り）だと一層がハマります。

タイヤカテゴリはプレミアムコンフォート（静粛/乗り心地）推しです。

用途に合わせて スポーツ／プレミアムコンフォート／スタンダードまで幅広く合わせられます。

どんな人におすすめ？

愛車の格をワンランク上げつつ、スマートにドレスアップを楽しみたい方向けです。

純正ホイールから格上げして、高級感・上質さを重視したい人に刺さります。

「この車両に合わせたらハマる」想定車種は？

アルファード／クラウンクロスオーバー

アルファード／ヴォクシー／クラウン

まとめ：足元を上品に格上げしたいなら、TLM-02は有力候補

40ヴェルファイアに装着したハイパーシルバーのドルフレン エクスクルーシブTLM-02

ホイールサイズ：21×8.5J インセット45

タイヤサイズ：245/40R21

ドルフレン エクスクルーシブTLM-02は、フラッグシップブランド「ドルフレン」のプレミアムラインとして誕生したモデル。15交点メッシュによる躍動感のあるデザインと、マルチピースを思わせるリムのある立体的な造形が魅力のホイールだ。

高級トヨタ車向けとして開発されたが、そのデザイン性の高さからSUVにも対応するサイズを追加し、マッチングできる車種も広がった。装着するだけでワンランク上の高級感とスポーティさを手に入れたいならば、注目の1本だ。

（編集協力：トピー実業株式会社）

取材協力

アーバン オフ クラフト鈴鹿店

住所：〒513-0815 三重県鈴鹿市西玉垣町15-2

TEL：059-381-4311

営業時間：平日・土曜 10:30～19:30／日祝 10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日

https://www.craft-web.co.jp/shops/suzuka__urban/

カーポートマルゼン東大阪店

住所：〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-1-5

TEL：0120-911-787（フリーダイヤル）／06-6748-7666

営業時間：AM10:00～PM7:00（全日）

定休日：毎週水曜日（2月1日～10月31日）

https://www.maluzen.com/store/higashiosaka-store.html