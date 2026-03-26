６４年前に新人ながら巨人の開幕投手を務めた“エースのジョー”こと城之内邦雄さん（８６）が、後輩の竹丸和幸投手にエールを送った。同じ阪神相手の開幕戦。逃げずに得意球で勝負を挑むことを説き、新人王獲得へも熱い言葉で激励した。（取材・構成＝湯浅 佳典）

半世紀以上の時を経て実現したルーキーの開幕投手抜てき。６４年前の対戦相手も阪神だったように、城之内さんと竹丸に共通点はいくつかある。

「僕も社会人出身。キャンプで他の選手に体力的に負けてなかったし、シュートも良かった。当時の別所（毅彦）コーチが『キャンプでいいやつをオープン戦の最初に投げさせる。オープン戦でいいやつを開幕で投げさせる』と初めから言ってくれていたんで、やりやすかった。あの時、開幕のライバルは１歳上の中村（稔）さんや１年入団が早い村瀬（広基）だった」

竹丸はオープン戦３試合でわずか１失点だったが、サイドスローから繰り出す速球とシュートで攻める城之内さんは７試合で４勝０敗。投手コーチの公約通り、２年目の川上哲治監督は４月７日の阪神戦に新人を送り込んだ。

「先輩は藤田（元司）さんや堀本（律雄）さん、他にもいた。ベテランたちは『なんで新人が開幕なんだ』と面白くなかった、と後から耳に入ったね」

開幕戦は５回２失点で降板し、打線も小山正明を打ち崩せず１―２で敗れた。しかし、城之内さんは２４勝１２敗、防御率２・２１という堂々たる成績で新人王に輝いた。

「キャンプの頃は、やはり慣れなくて疲れがあった。６月頃から疲れが取れて球宴後に１４勝。後半になると先輩からも何も言われなくなった」

開幕へプレッシャーはなかったのか？ エースのジョーと呼ばれた男は、こともなげに言った。

「オープン戦で対戦した時にいけると思ったから自信はあった。僕の決め球はシュート。社会人時代にライナーを右手に受けて中指を切った。指の力が弱くなったことでカーブのキレが悪くなったけど、シュートは落ちたり、指のかかり具合でスライダー気味になったり、自分でも投げてみないと変化が分からなかった。でも、いつでもストライクは取れる自信があったから」

竹丸の武器はチェンジアップ。大先輩もテレビで何度もチェックをしているという。

「抜いた球で、もう少し落ちればいいんだけど、コントロールはいいよな。回転が少ないんでコースが甘くなると球は飛んじゃう。阪神は左にいい打者が多いから、インコースはボール気味だといいかな。なによりも自分の得意な球で勝負すればいい」

２月に８６歳になったレジェンドは、さらに後輩へのエールに力を込めた。

「とにかく逃げるな！ 逃げたら負け。一球入魂で、どんどん勝負していってほしい。５、６回まで投げればいいんだから」

目指すは開幕戦の好投だけではない。大役を担った上での新人王獲得だ。

「シーズンを通して、しっかりと走ってほしい。上体で投げようとすると疲れる。走って下半身を鍛える重要性を分かってるかな。体力さえあれば、僕のように勝てるさ」

◆１９６２年４月７日（後楽園）

阪 神 ００２ ０００ ０００―２

巨 人 ０００ ０００ １００―１

（神）小山―山本哲

（巨）城之内、中村―森

【ＶＴＲ】長嶋茂雄が開幕直前に風邪を引き調子を落としていたため３番に入り、王が３５２試合目で初の４番に座った。城之内は３回に３安打と犠飛で２失点。５回を投げ６安打２奪三振で降板した。打線は小山を打てず完投を許した。

◆城之内 邦雄（じょうのうち・くにお）１９４０年２月３日、千葉県生まれ。８６歳。佐原一高（現佐原高）から日本ビールを経て、社会人ＮＯ１の速球投手として６１年オフに巨人入団。６２年は２４勝１２敗、防御率２・２１で新人王。入団から５年間で１０１勝を挙げた。６８年５月１６日の大洋戦ではノーヒットノーランを達成。腰痛に苦しみ、現役生活１０年で７１年に引退をするが、７４年、ロッテで現役に復帰。同年７月に引退。通算３５９試合に登板、１４１勝８８敗、防御率２・５７。８４年から２００３年まで２０年間にわたり巨人スカウトを務めた。