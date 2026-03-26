◆センバツ第７日 ▽２回戦 神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）

１４３球を投げ抜いたエースは体を思い切り反らし、ほえた。体中で、優勝したようなガッツポーズ。智弁学園・杉本が堂々と「春の主役」をアピールした。最後はタイブレーク。１０回１死二、三塁から１点差を守り抜き、「負けたくない気持ちを前面に出した。延長戦にもなって、強いチームに勝てて喜びが出ました」と、感情を爆発させた。

初回に先取点を与えたが、なおも１死二、三塁を切り抜け、２回から６回は無安打。「野手を信じていた」と、終盤勝負に持ち込んだ。この日最速１４６キロの直球はもちろん、冬に覚えたカーブや大会直前に習得したカットボールも駆使して１０回４安打１失点。昨秋の公式戦では４７回２／３で６８奪三振を記録した本格派だが、「秋は直球とスライダーで押したけど、狙われるので。球速は求めない。相手にとって嫌な投手になりたい」と幅を広げた投球で、２戦続けて完投を飾った。

１年夏に甲子園デビュー。一転、２年は春夏ともに出場がなく、一度はエースの座も失った。その間に沖縄尚学・末吉、横浜・織田ら同世代が大活躍。今大会の前から対抗心を燃やしていた。２人は初戦敗退。山梨学院・菰田も骨折に泣くなか、最速１４９キロ左腕がニューヒーローに名乗りを挙げた。１回戦で、花巻東（岩手）を１２９球で３安打完封。横浜を完封した神村学園・龍頭とのシャットアウト対決も制した。

「高校野球に興味がなかった」という中学１年の夏。智弁学園が甲子園で準優勝した。「たまたま見た」というエース西村王雅（元東芝）に憧れ、心に火が着いた。その先輩が引っ張った２１年以来、５年ぶりの春８強。「（疲れは）大丈夫。全部投げるつもりです。自分たちの戦いをして日本一を」と宣言した。聖地でのタイブレークは２３年夏の１回戦と２４年夏の１回戦に続き、３戦３勝とした近畿の名門。強豪がそろった激戦ブロックを抜け出す。（安藤 理）

◆杉本 真滉（すぎもと・まひろ）２００８年７月８日、兵庫・明石市生まれ。１７歳。鳥羽小１年から軟式の枝吉パワーズで野球を始め、野々池中では硬式の神戸中央シニアで複数の全国大会に出場。智弁学園では１年夏からベンチ入りし、甲子園の準々決勝・京都国際戦に先発して３回途中無失点。１年秋から背番号１。１７７センチ、８６キロ。左投左打。

〇…智弁学園・逢坂悠誠が、甲子園での親子打点を達成した。６回２死で遊撃内野安打を放ち、８回１死三塁で同点の中犠飛。「何度も好機で点が入らなかった。あそこは絶対に」と、４番の仕事を果たした。父・優友（ゆうすけ）さん（４２）も智弁学園の三塁手として、０１年の春夏に出場。適時打も放った。父に並ぶ２勝目を挙げた２年生は「お父さんに負けたくない。次も好機で打って『超えた』と言いたい」と意気込んだ。