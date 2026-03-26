三遊亭好楽、昔遊びの名人役「遊びの中にこそ大事なことが詰まっている」 『タツキ先生は甘すぎる』出演決定
落語家・三遊亭好楽が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）に出演することが26日、発表された。好楽は、主人公・浮田タツキ（町田）が勤めるフリースクール『ユカナイ』のボランティアスタッフを演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
好楽は、フリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフ・永楽義明（68）を演じる。昔遊びの名人で、子どもたちから人気がある。
好楽は出演にあたって「一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんなことをこの役を通して伝えられたらいいなと思います」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
子どもの時分は、めんこ、ベーゴマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、お化け大会、花火大会。町内でどこでも見られた風景でした。大人たちが子どもたちに教えて、その子どもが大きくなって、また、後輩たちに教える。明日は何をして遊ぼうかな。そこにはいじめもケンカもないコミュニケーションが行き届いていた。一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんなことをこの役を通して伝えられたらいいなと思います。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
好楽は出演にあたって「一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんなことをこの役を通して伝えられたらいいなと思います」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
子どもの時分は、めんこ、ベーゴマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、お化け大会、花火大会。町内でどこでも見られた風景でした。大人たちが子どもたちに教えて、その子どもが大きくなって、また、後輩たちに教える。明日は何をして遊ぼうかな。そこにはいじめもケンカもないコミュニケーションが行き届いていた。一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんなことをこの役を通して伝えられたらいいなと思います。