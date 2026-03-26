竹内涼真、5年ぶりのミュージカルで葛藤明かす 「苦しさ」の先に見つけた「楽しさ」とは
俳優の竹内涼真が、27日発売の『Oggi』5月号（小学館）に登場する。旬な人物の素顔に迫る連載「この人に今、これが聞きたい！」と題し、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』や『10DANCE』、『再会〜Silent Truth〜』など多くの作品で活躍する竹内が、役にむかうなかでの葛藤や熱くなった体と頭をクールダウンさせる意外な方法を明かした。
【写真】色気がすごい…金髪ムキムキな竹内涼真
いまなお多くの作品で活躍する竹内は、4月4日より開演するミュージカル『奇跡を呼ぶ男』で、5年ぶりのミュージカルに挑む。カリスマ詐欺師という未知の領域を演じる竹内は、「詐欺師と呼ばれているけれど、本当にそう言い切れるのか。ふたつの顔がせめぎ合う役の奥行きに惹かれた」と役への意気込みを語った。
本作の準備は数年前にさかのぼるという。稽古（けいこ）場では、座長としてカンパニー全員に愛情を注ぐという竹内の人柄あふれるスタイルで日々稽古に格闘しながらも、「苦しさの中にふと”楽しさ”が訪れる瞬間があるからこそ、俳優という仕事は面白い」と充実感に満ちた様子もみせた。
また撮り下ろしカットでは、爽やかなイメージから一変、真剣な表情で佇む竹内が見どころとなっている。ダークトーンのジャケットにニットを合わせたスタイリングで、大人の印象と爽やかなイメージが混在する、竹内の”いま”を深堀るインタビューに注目だ。
【写真】色気がすごい…金髪ムキムキな竹内涼真
いまなお多くの作品で活躍する竹内は、4月4日より開演するミュージカル『奇跡を呼ぶ男』で、5年ぶりのミュージカルに挑む。カリスマ詐欺師という未知の領域を演じる竹内は、「詐欺師と呼ばれているけれど、本当にそう言い切れるのか。ふたつの顔がせめぎ合う役の奥行きに惹かれた」と役への意気込みを語った。
また撮り下ろしカットでは、爽やかなイメージから一変、真剣な表情で佇む竹内が見どころとなっている。ダークトーンのジャケットにニットを合わせたスタイリングで、大人の印象と爽やかなイメージが混在する、竹内の”いま”を深堀るインタビューに注目だ。