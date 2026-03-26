アイドルグループ「マジカル・パンチライン」リーダー兼プロデューサー沖口優奈（28）1st写真集（4月20日発売、扶桑社）のタイトル「ずっと。」が26日、発表された。同時に、表紙カットも公開された。

沖口は同グループ最後のオリジナルメンバー。4月16日開催のグループ10周年記念ライブで卒業する。

アイドル人生の集大成となる写真集の舞台は沖縄。童心にかえってビーチではしゃぐ姿、ヴィラで魅せる大人な表情や今まで見せなかったセクシーカットも満載。1人の女性として成長した、今見せられる最大級の撮りおろしを詰め込んでいる。

タイトルは、自身も作詞に携わったグループの楽曲「ずっと…」を意識した「ずっと。」に決定。楽曲では“…”にマジカル・パンチラインとして“ずっと”続いていく気持ちを込めていた。写真集では“。”にすることで、アイドルとしての区切りを表現しつつ、「この先『ずっと。』みなさんに愛される1冊になるように」の思いを込めた。

公開された表紙カットは、朝日を浴びながらの白ランジェリーカット。アイドルとしての爽やかさも残しつつ、大人に成長した魅力も表現した1枚だ。「アイドルとしての爽やかな清らかさの中に、アイドル卒業、そして新たなスタートに対しての決意も感じられる表情の表紙になっています！」と自信をうかがわせ、「表紙をめくるといろんな表情の私が詰まっているので、全ページみなさんの期待を超えられるとうれしいです！」とアピールした。