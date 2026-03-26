米大リーグは２５日（日本時間２６日）、ヤンキース―ジャイアンツ戦で２０２６年シーズンが開幕する。ドジャース、カブス、ホワイトソックスなど２２チームはあす２６日（同２７日）に開幕。ブルージェイズ、ロッキーズなど６チームは２７日（同２８日）にシーズン初戦を迎える。

各球団は、ホームページ上などで開幕ロースター枠２６人を続々と発表。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らが順当にメンバー入り。ホワイトソックスでメジャー１年目を迎える村上宗隆内野手（２６）もロースター入りを果たした。カブス・今永昇太投手（３２）、メッツ・千賀滉大投手（３３）、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）

一方で、１４日（同１５日）の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝・ベネズエラ戦で右膝後十字じん帯軽度損傷の故障をしたカブス・鈴木誠也外野手（３１）は、１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことが正式に発表された。２２日（同２３日）に遡って適用されるため、最短で４月１日（同２日）の本拠地・エンゼルス戦から復帰できることになる。また、２３年の第５回ＷＢＣに侍ジャパンで出場したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）は両足かかとの手術を受けた影響でオープン戦に出場しておらず、６０日間のＩＬに入った。左足付け根を痛めてＷＢＣ出場を辞退したパドレス・松井裕樹投手（３０）もＩＬで開幕を迎える見込みとなっている。