グラビアアイドルの新田妃奈（26）が25日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリーショットを投稿した。

4月29日に発売が決まった3rdDVD「甘美な誘惑」の撮影ショットとみられるグラビアを公開。布面積が極めて少ない青いランジェリー姿で、93センチHカップのバストなどの曲線美を際立たせた。

別の投稿では「セクシーコンパニオンだよ」と記し、浴衣をはだけさせ、限界ギリギリのノンショルダートップス姿を露出。また、下乳あらわな超ミニドット柄キャミソール姿もアップした。

さらに、「＃スポーツ女子」のハッシュタグをつけ、白のタンクトップにグレーのフリフリミニスカートのテニス風衣装も公開。衣装を脱いだランジェリーショットまで披露した。

ファンやフォロワーからも「魅了する美女降臨」「過激すぎ」「めっちゃエロい」「お色気ムンムン」「えちえちカーブも超セクシー」「すごいボリューム」「甘美なドキドキ」「コレまたカワイイ」「可愛さ爆発」「下乳たまらん」「ドッカァーン!!タオレタ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。