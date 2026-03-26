巨人の大勢投手（２６）が２５日、東京Ｄで行われた１軍練習で行われた実戦形式のライブＢＰに登板した。打者４人と対戦して、１７球を投じ、１本塁打、１四球だったが、最速１５０キロをマーク。「体の痛みとかなく投げられたのでよかったです」と汗を拭った。

２５日に来日し、２６日にチームに合流する守護神マルティネスとともに開幕は１軍不在となる。ＷＢＣに出場したことが考慮された大勢は「ボールが変わってからも投げられるようにというところを確認したかった」とＮＰＢ球への感覚を取り戻すためにも調整を重ねる。最後の１球は「納得いく真っすぐが投げたい」とフォークのサインに首を振って投じるも甘く入り、増田陸に左翼席へ本塁打を浴びた。「うまく打たれました」と反省しながらも「陸がチームを救ってくれると思うので、陸がいい感じでシーズンに入ると思います」と仲間への前向きな言葉を口にする余裕も見せた。

次回は２８日の２軍・日本ハム戦（鎌ケ谷）で登板予定。「次はホームランを打たれないようにしっかり投げたい」と明るく締めた。万全の状態で１軍の舞台へ舞い戻る。（水上 智恵）