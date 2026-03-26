ダウ平均は反発 引き続きイラン情勢に神経質に＝米国株概況
NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 46429.49（+305.43 +0.66%）
S＆P500 6591.90（+35.53 +0.54%）
ナスダック 21929.83（+167.94 +0.77%）
CME日経平均先物 53670（大証終比：+190 +0.35%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。本日はイラン情勢を巡るより前向きな動きを受けてリスク選好が回復。米国がイランに紛争終結に向けた１５項目の計画を送ったと報じている。また、トランプ大統領はきのう、「イランが合意に至る意欲についてより確信を持っている」と述べていた。
トルコ、エジプト、パキスタンの仲介者らは、今後４８時間以内に米国とイランの当局者間の会合を設定しようと働きかけている。
しかし、イランは交渉再開に高いハードルを示している。イランは停戦を受け入れておらず、合意を履行しない相手とそのようなプロセスに入るのは論理的ではないと考えているとの報道も流れていた。
ただ、原油相場は下げ渋ってはいるものの、マイナス圏で推移しており、表向きの情報とは裏腹に、水面下では何らかの打開策が協議されているのではとの期待もあるようだ。
ストラテジストは「市場は楽観的な側面を見ずにはいられず、原油価格を抑えられ、株式を下支えしている。米国のさらなるエスカレーションは想定していないが、短期的な解決も予想しにくい」と述べた。
一方、別のストラテジストは「トランプ大統領は緊張緩和に前向きで状況は解決に向かいつつあるように見える。ただ、市場には依然として懐疑的な見方が多い。実際の進展が確認されれば、上昇圧力がかかる可能性が高い」とコメントしていた。
バイオ医薬品のターンズ・ファーマ＜TERN＞が決算を受け上昇。取引開始前にメルク＜MRK＞による同社の買収が発表された。１株５３ドルの現金での買収で企業価値を約６７億ドルで評価。ターンズは血液や骨の希少がんの治療手段を開発。
クラウド型ソフトウエアのブレイズ＜BRZE＞が決算を受け大幅高。第１四半期、通期のガイダンスでも予想を上回る売上高見通しを示している。
ｅコマースでのペット用品販売を手掛けるチューイ＜CHWY＞が決算を受け大幅高。ガイダンスを公表し、２７年度通期の売上高見通しが予想を上回ったことが好感されている。
アーム＜ARM＞が大幅反発。前日後半に自社製チップを初めて販売すると伝わっていたが、改めて見直す動きが出ている、自社設計チップ「ＡＧＩ・ＣＰＵｓ」の販売を初めて開始し、ＡＩ関連機器への巨額投資の中でより大きなシェア獲得を狙う。
バイオ医薬品のターンズ・ファーマ＜TERN＞が上昇。取引開始前にメルク＜MRK＞による同社の買収が発表された。１株５３ドルの現金での買収で企業価値を約６７億ドルで評価。ターンズは血液や骨の希少がんの治療手段を開発。
エコスター＜SATS＞やＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞など衛星関連株の買いが目立っている。マスク氏率いる米宇宙開発企業スペースＸが今週にもＩＰＯに向けた目論見書を提出することを目指しているとの報道が材料視されている模様。スペースＸは昨年、エコスターから無線周波数帯を取得することで合意している。
ネット証券のロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞は、株価が下落する中、最大１５億ドルの新たな自社株買いプログラムを発表。
インテル＜INTC＞とＡＭＤ＜AMD＞が上昇。両社は顧客に対して３月および４月渡しのＣＰＵの価格の値上げを通告したと伝わっている。ＣＰＵ価格を１０－１５％引き上げるという。
ダウ平均 46429.49（+305.43 +0.66%）
S＆P500 6591.90（+35.53 +0.54%）
ナスダック 21929.83（+167.94 +0.77%）
CME日経平均先物 53670（大証終比：+190 +0.35%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。本日はイラン情勢を巡るより前向きな動きを受けてリスク選好が回復。米国がイランに紛争終結に向けた１５項目の計画を送ったと報じている。また、トランプ大統領はきのう、「イランが合意に至る意欲についてより確信を持っている」と述べていた。
トルコ、エジプト、パキスタンの仲介者らは、今後４８時間以内に米国とイランの当局者間の会合を設定しようと働きかけている。
しかし、イランは交渉再開に高いハードルを示している。イランは停戦を受け入れておらず、合意を履行しない相手とそのようなプロセスに入るのは論理的ではないと考えているとの報道も流れていた。
ただ、原油相場は下げ渋ってはいるものの、マイナス圏で推移しており、表向きの情報とは裏腹に、水面下では何らかの打開策が協議されているのではとの期待もあるようだ。
ストラテジストは「市場は楽観的な側面を見ずにはいられず、原油価格を抑えられ、株式を下支えしている。米国のさらなるエスカレーションは想定していないが、短期的な解決も予想しにくい」と述べた。
一方、別のストラテジストは「トランプ大統領は緊張緩和に前向きで状況は解決に向かいつつあるように見える。ただ、市場には依然として懐疑的な見方が多い。実際の進展が確認されれば、上昇圧力がかかる可能性が高い」とコメントしていた。
バイオ医薬品のターンズ・ファーマ＜TERN＞が決算を受け上昇。取引開始前にメルク＜MRK＞による同社の買収が発表された。１株５３ドルの現金での買収で企業価値を約６７億ドルで評価。ターンズは血液や骨の希少がんの治療手段を開発。
クラウド型ソフトウエアのブレイズ＜BRZE＞が決算を受け大幅高。第１四半期、通期のガイダンスでも予想を上回る売上高見通しを示している。
ｅコマースでのペット用品販売を手掛けるチューイ＜CHWY＞が決算を受け大幅高。ガイダンスを公表し、２７年度通期の売上高見通しが予想を上回ったことが好感されている。
アーム＜ARM＞が大幅反発。前日後半に自社製チップを初めて販売すると伝わっていたが、改めて見直す動きが出ている、自社設計チップ「ＡＧＩ・ＣＰＵｓ」の販売を初めて開始し、ＡＩ関連機器への巨額投資の中でより大きなシェア獲得を狙う。
バイオ医薬品のターンズ・ファーマ＜TERN＞が上昇。取引開始前にメルク＜MRK＞による同社の買収が発表された。１株５３ドルの現金での買収で企業価値を約６７億ドルで評価。ターンズは血液や骨の希少がんの治療手段を開発。
エコスター＜SATS＞やＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞など衛星関連株の買いが目立っている。マスク氏率いる米宇宙開発企業スペースＸが今週にもＩＰＯに向けた目論見書を提出することを目指しているとの報道が材料視されている模様。スペースＸは昨年、エコスターから無線周波数帯を取得することで合意している。
ネット証券のロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞は、株価が下落する中、最大１５億ドルの新たな自社株買いプログラムを発表。
インテル＜INTC＞とＡＭＤ＜AMD＞が上昇。両社は顧客に対して３月および４月渡しのＣＰＵの価格の値上げを通告したと伝わっている。ＣＰＵ価格を１０－１５％引き上げるという。