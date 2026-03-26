米１０年債利回り低下 原油がマイナス圏で推移＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 原油がマイナス圏で推移＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間05:23）

米2年債 3.883（-0.006）

米10年債 4.326（-0.034）

米30年債 4.893（-0.035）

期待インフレ率 2.312（-0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。原油が後半に下げ渋ったものの、マイナス圏で推移したことで、利回りは低下。



この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回った。利回りは上昇の反応を見せていたものの、一時的な動きに留まっている。



２－１０年債の利回り格差は+４４（前営業日：+４６）。



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.980％（WI：3.966％）

応札倍率 2.29倍（前回：2.32倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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