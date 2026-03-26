５人の子どもを持つタレント・杉浦太陽が、かつて長女の反抗期に悩んだエピソードを語った。２年間ほぼ会話がなく、その時期は落ち込んだという杉浦。ある日、長女から送られてきた動画を明かすと、共演者の近藤千尋が号泣し……！？

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杉浦太陽は自身が26歳の時に、当時20歳だった歌手・タレントの辻希美と結婚。現在18歳の娘を筆頭に、３男２女のパパとして子育てに奮闘している。昨年、長女とは18歳差の次女が誕生し、「あと12年ぐらい小学校に通わなあかん。合計24年」と話すと、かまいたちは「校長先生より長い」「担任が校長になってる可能性が」と驚いた。

そんな杉浦の長女は、小学校６年か中学校１年ぐらいの時に反抗期と思春期に入り、「パパが無理ってなった時期が２年ぐらいあった」そうで、その間、長女は「おはよう」「おやすみ」しか言ってこなくなり、杉浦は「何でこんなに娘と話されへんのやろと落ち込んでいた」という。

「そしたら誕生日にLINEが来て動画なんですよ」と杉浦。その動画は杉浦と長女だけの写真を編集した３分ぐらいのもので、最後に「最近ずっとパパと話してないけど本当は大好きだからね」というメッセージが入っていたのだとか。

濱家が「思い出しても泣きそうになりますよね」と共感すると、杉浦は「その２年の思い出がブワッとこぼれて」と涙。濱家から「泣いてるやん！」と指さされた近藤は、「いやだって２年も喋れないなんて。ひーぼぉくん（夫のジャングルポケット・太田博久だったら）絶対耐えられないから。よく耐えたなって」と杉浦の気持ちを思い、もらい泣きしていた。

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なお、この杉浦太陽のエピソードは、３月25日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。