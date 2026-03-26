4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』のナレーションを井上芳雄が担当することが決定した。

参考：井上芳雄、『べらぼう』終盤での出演を語る 「新たなエネルギーを出せればいいな」

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

また、北村演じる朝野と共に宇宙食開発を立ち上げる1期生の生徒役には出口夏希、黒崎煌代らが名を連ね、彼らを見守る小浜の人々を八嶋智人、三宅弘城、村川絵梨、迫田孝也、荒川良々らが演じる。さらに、彼らと向き合うJAXA職員として、ソニン、鈴木浩介、神木隆之介が出演する。

そして、舞台を中心に活躍する井上が、本作のナレーションを担当。フジテレビドラマ初参加となる井上が、声の出演にとどまらず、映像に出演する可能性も示唆されている。

■井上芳雄（ナレーション）コメント・台本を読んだ感想自分たちの当たり前の日常が、思ってもいなかった宇宙へと繋がっていく物語のスケールの大きさに胸が高鳴りました。同時に、一人ひとりの小さな毎日がその道筋を作っていることも確かに感じました。見て下さった方が、希望を受け取れる作品だと思います。

・視聴者へのメッセージ今回初めて連続ドラマで語りをやらせていただきます。出演者、スタッフの皆さんが作り上げたドラマをしっかり支えられるように、心を込めて語ります。僕自身もこの作品に参加できることが、とても楽しみです。どうぞよろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）